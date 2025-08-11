श्योपुर नगर परिषद की बैठक में बवाल, पार्षद और CMO के बीच तीखी बहस, लगाए गंभीर आरोप

Sheopur News: मध्य प्रदेश के श्योपुर में नगर परिषद की बैठक में जमकर बवाल हुआ. यहां वार्ड 5 के पार्षद भूपेंद्र गर्ग ने जमकर हंगामा किया. वे गंगाजल, गीता और रामायण लेकर पहुंचे और नगर पालिका कर्मचारियों पर उनके नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया. इस पर सीएमओ यादव ने उन्हें बैठक में शराब पीकर आने पर फटकार लगाई और एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी. दोनों के बीच तीखी बहस हुई. इस हंगामे भरे माहौल के बावजूद सभी प्रस्ताव पारित कर दिए गए.

श्योपुर नगर परिषद की बैठक में बवाल

दरअसल, गीता, रामायण और गंगाजल लेकर परिषद की बैठक में पहुंचे वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद भूपेंद्र गर्ग ने नगर निगम कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "मेरे नाम पर पैसे लेकर मुझे बदनाम किया जा रहा है. मैंने आज तक कभी कोई पैसा नहीं खाया." वहीं सीएमओ यादव ने पार्षद को फटकार लगाते हुए कहा, "हर बैठक में शराब पीकर आना ठीक नहीं है. एफआईआर करवाई जाएगी." इस पर पार्षद भड़क गए और खूब कहासुनी हुई. हंगामेदार बैठक में सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए. शहर में नेशनल हाईवे पर नाले के निर्माण को लेकर पार्षदों ने सीएमओ का घेराव किया.

रिपोर्ट- परमेश्वर सिंह