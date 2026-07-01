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MP में आज से उड़द-मूंग की MSP पर खरीदी शुरू, 3.56 लाख किसानों ने मिलेगा लाभ, इस जिले में 1 किसान के कराया रजिस्ट्रेशन

urad moong msp procurement: मध्य प्रदेश में 1 जूलाई से 10 अगस्त तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग और उड़द की सरकारी खरीदी होगी. पंजीकृत किसान निर्धारित उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल बेच सकेंगे. गुणवत्ता जांच और तौल के बाद भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा.

Written ByPooja
Published: Jul 01, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:26 AM IST
MP में आज से उड़द-मूंग की MSP पर खरीदी शुरू, 3.56 लाख किसानों ने मिलेगा लाभ, इस जिले में 1 किसान के कराया रजिस्ट्रेशन
Image Credit: AI जनरेटेड इमेजSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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