/MP में आज से उड़द-मूंग की MSP पर खरीदी शुरू, 3.56 लाख किसानों ने मिलेगा लाभ, इस जिले में 1 किसान के कराया रजिस्ट्रेशन

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urad moong msp procurement: मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की फसल 1 जुलाई से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद शुरू होने जा रही है. राज्य सरकार मे खरीदी की सभी तैयारियां पूरी कल ली हैं. किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. 1 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रदेश के निर्धारित उपार्जन केंद्रों पर खरीदी की जाएगी
3.56 लाख किसानों बेचेंगे उपज
इस साल प्रदेशभर के करीब 3.56 लाख किसानों ने एमएसपी पर अपनी उपज बेचने के लिए पंजीयन कराया है. वहीं विंध्य क्षेत्र की बात करें तो सतना और मैहर जिलों के 882 किसानों ने पंजीयन कराया है. दूसरी ओर मऊगंज प्रदेश का ऐसा जिला बनकर सामने आया है, जहां उड़द बेचने के लिए केवल एक किसान ने ही पंजीयन कराया है.
मऊगंज में एक किसान ने किया पंजीयन
इस साल राज्य में 9,02,705 हेक्टेयर में उड़द और मूंग की बुवाई की गई है. बुवाई और रजिस्ट्रेशन के मामले में जिलों के बीच अंतर देखा गया है. नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जैसे जिले रिकॉर्ड उत्पादन और रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि नया बना मऊगंज जिला सबसे नीचे है.
इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी खरीद
इस साल केंद्र सरकार ने मूंग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8,768 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द के लिए 7,800 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है. राज्य के 36 जिलों में मूंग की खरीद होगी, जबकि 28 जिलों में उड़द की खरीद की जाएगी. खरीद की प्रक्रिया 1 जुलाई से 10 अगस्त तक तय केंद्रों पर होगी. इसके लिए सभी केंद्रों पर जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. समर्थन मूल्य पर खरीद से किसानों को खुले बाजार में कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी.
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