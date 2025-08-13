Kisan Samachar: मैहर में यूरिया की किल्लत! खाद न मिलने पर सड़क पर उतरे किसान, नेशनल हाईवे जाम
Kisan Samachar: मैहर में यूरिया की किल्लत! खाद न मिलने पर सड़क पर उतरे किसान, नेशनल हाईवे जाम

Maihar News: मैहर में किसानों का भारी हंगामा देखने को मिल रहा है. खाद ना मिलने से नाराज किसान सड़कों पर उतर आए हैं. किसानों ने अमरपाटन के पास नेशनल हाईवे को जाम कर रखा. जाम लगने से गाड़ियों की लंबी लाइने लग गई.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:37 PM IST
मैहर में किसानों ने जाम किया नेशनल हाईवे
मैहर में किसानों ने जाम किया नेशनल हाईवे

Farmers block National Highway 30 in Maihar: यूरिया खाद की किल्लत मैहर जिले भर की समितियों में जारी है. इसको लेकर लगातार किसान आक्रोशित हैं. आज बुधवार को अमरपाटन में खाद न मिलने से किसानों ने नेशनल हाइवे 30 को जाम कर दिया. जिससे वाहनों की दूर-दूर तक लंबी कतारें लग गयी.

अमरपाटन स्थित परसवाही केंद्र से दो दर्जन से ज्यादा गांवों के किसान जुड़े हुए हैं. किसानों को कई दिनों से लाइन लगाने के बाद भी खाद नही मिल पा रही है. किसानों को 1 महीने पूर्व पर्चियां कट चुकी है .लेकिन किसानों को खाद आज तक नहीं मिल पाई हैय

खाद नहीं मिला तो सड़कों पर उतरे किसान
बुधवार को सुबह चार बजे से किसान नंबर लगाकर खड़े हो गए. जैसे-जैसे वक्त बढ़ता गया तो किसानों की संख्या भी बढ़ती गई. सुबह 11 बजे तक जब खाद नहीं मिला तो किसान आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. हाइवे पर जाम होने से दूर-दूर तक वाहनों की कतारें लग गई. बस, ट्रक, टैक्सी-टेंपो में सवार लोगों सहित एम्बुलेंस का बुरा हाल रहा.

अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो...
पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन, वह नहीं मानें. बाद में किसान एसडीएम से मिले उन्होंने अपनी बात रखी, बताया कि किसानों की बुवाई रुकी हुई है. वह कई दिनों से समिति के चक्कर लगा रहे हैं. लेकिन, उन्हें अब तक डीएपी खाद नहीं मिल सकी. अब अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जाम न खोलने की चेतावनी किसान देते नजर आएं.

जानकारी लगते ही अमरपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी. किसान को समझाइए दी लेकिन किसान नहीं माने किसानो की माने तो सुबह 3:00 बजे से वह लाइन में लगे हुए हैं. लेकिन उन्हें आज तक खाद नहीं मिली एक माह से पर्ची काटी थीय लेकिन इसके बावजूद भी आज तक उन्हें खाद नहीं दी गई किसान परेशान है जाम नहीं खोलने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

रिपोर्ट- नजीम सौदागर, जी मीडिया, मैहर

;