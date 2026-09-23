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एक समय, एक लय, एक स्वर: 25 सितंबर को 610 जगहों पर एक साथ गूंजेगा वंदे मातरम, नमामि भारतम अभियान में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड!

भारत की राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा के अमर गीत 'वंदे मातरम' के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में 'नमामि भारतम' अभियान के तहत मध्यभारत प्रांत में 610 स्थानों पर सामूहिक गायन का भव्य आयोजन किया जाएगा.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 23, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:53 PM IST
एक समय, एक लय, एक स्वर: 25 सितंबर को 610 जगहों पर एक साथ गूंजेगा वंदे मातरम, नमामि भारतम अभियान में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड!

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