/एक समय, एक लय, एक स्वर: 25 सितंबर को 610 जगहों पर एक साथ गूंजेगा वंदे मातरम, नमामि भारतम अभियान में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड!

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भारत की राष्ट्रीय चेतना, स्वाधीनता संग्राम की अमर प्रेरणा और मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा के प्रतीक राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचने जा रहा है. विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे 'नमामि भारतम' अभियान के तहत आगामी 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को सुबह ठीक 11:00 बजे मध्यभारत प्रांत के 610 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ, एक ही लय में 'वंदे मातरम' का सामूहिक गायन किया जाएगा.
इस राष्ट्रव्यापी महाअभियान में मध्य भारत के हजारों विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, पूर्व छात्र और समाज के हर वर्ग के नागरिक एक साथ जुड़कर राष्ट्रस्वर गुंजाएंगे. यह सामूहिक गायन केवल स्कूलों और शिक्षण संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा. मध्यभारत प्रांत के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों पर भी इसके विशेष भव्य आयोजन किए जा रहे हैं.
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर जुटेंगे हजारों नागरिक
- भोपाल का ऐतिहासिक 'शौर्य स्मारक'
- ग्वालियर का 'वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल'
- शिवपुरी का 'तात्याटोपे समाधि स्थल'
एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा यह पल
इस आयोजन की भव्यता और जन-सहभागिता को देखते हुए दो बड़ी अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड संस्थाओं— 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' (Asia Book of Records) और 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' (India Book of Records) ने इसे अपने प्लेटफॉर्म पर सर्टिफिकेशन के लिए लिस्ट कर लिया है. इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और नागरिकों द्वारा एक ही समय पर राष्ट्रगीत गाए जाने को एक नए विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया जाएगा.
नई पीढ़ी तक पहुंचेगी 150 सालों की गौरवगाथा
कार्यक्रम के प्रांत संयोजक डॉ. शिरोमणि दुबे और सह-संयोजक दीपक चंदेवा ने बताया कि 'नमामि भारतम' केवल एक गायन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी को 'वंदे मातरम' के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायी विरासत से जोड़ने का एक माध्यम है. इसके तहत स्कूलों में व्याख्यान, स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत की भूमिका पर आधारित प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं.
आयोजकों ने मध्यभारत के सभी नागरिकों, युवाओं और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे 25 सितंबर को सुबह 11 बजे अपने निकटतम केंद्र पर पहुंचकर इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनें और राष्ट्र चेतना के इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं.