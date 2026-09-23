/एक समय, एक लय, एक स्वर: 25 सितंबर को 610 जगहों पर एक साथ गूंजेगा वंदे मातरम, नमामि भारतम अभियान में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड!

भारत की राष्ट्रीय चेतना, स्वाधीनता संग्राम की अमर प्रेरणा और मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा के प्रतीक राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचने जा रहा है. विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे 'नमामि भारतम' अभियान के तहत आगामी 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को सुबह ठीक 11:00 बजे मध्यभारत प्रांत के 610 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ, एक ही लय में 'वंदे मातरम' का सामूहिक गायन किया जाएगा.