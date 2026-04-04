बनारस की मशहूर कचौड़ी, पूरी-राम भाजी और जलेबी... खुद को रोक नहीं पाए CM मोहन यादव; सादगी से फिर जीत लिया दिल

CM Mohan Yadav Varanasi Visit: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और वाराणसी दौरे के दौरान भी उन्होंने अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया. दरअसल, डॉ. मोहन यादव का काफिला जब एयरपोर्ट की ओर जा रहा था, तभी वे मिंट हाउस स्थित श्रीराम भंडार पर अचानक रुक गए. यहां उन्होंने बनारस की मशहूर कचौड़ी, पूरी-राम भाजी और जलेबी का स्वाद लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत के हर प्रांत और शहर की अपनी विशिष्ट खान-पान संस्कृति होती है, जो वहां की पहचान को दर्शाती है. स्थानीय स्वाद और पारंपरिक व्यंजन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

CM मोहन यादव की सादगी ने जीत लिया लोगों का दिल

सीएम मोहन यादव ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान स्थानीय खान-पान का आनंद लेने के साथ ही अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया. उन्हें अपने बीच पाकर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ. लोग उनसे मिलकर उत्साहित हुए. इस वाकये की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. आमजन इन तस्वीरों को देख सीएम डॉ. मोहन यादव की तारीफ कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों के बीच सहज दिखे सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस सहज और सरल व्यवहार ने आम लोगों का दिल जीत लिया. स्थानीय लोगों ने भी उनसे मुलाकात कर खुशी जाहिर की और उनके इस अंदाज की सराहना की. कई लोगों ने उनसे संवाद भी किया. लोगों का कहना था कि डॉ. मोहन यादव से मिलकर ये लगा ही नहीं कि वे किसी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- वाराणसी में जीवंत हुआ 2000 साल पुराना इतिहास, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन

सीएम मोहन यादव ने कचौड़ी और लस्सी का लिया स्वाद

सीएम मोहन यादव वाराणसी की प्रसिद्ध राम भंडार दुकान पहुंचे और उन्होंने काशी के मशहूर व्यंजनों कचौड़ी और लस्सी का स्वाद लिया. उन्होंने आम ग्राहकों की तरह उनके बीच बैठकर भोजन किया. वाराणसी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि उन्होंने उन्हें एक सप्ताह के भीतर दो बार काशी आने का अवसर दिया.