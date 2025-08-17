Vegetables Hike: मिर्च ने दिखाए नखरे, टमाटर हुआ और लाल, MP में सब्जियों ने लगाया महंगाई का तड़का

Vegetables Expensive In MP: मध्य प्रदेश में बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हुई है. नतीजतन, सब्जियों के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं. टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो और मिर्च की कीमत 120 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. इसके अलावा, तुरई, लौकी, मक्का समेत कई अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं. इन बढ़ी हुई कीमतों ने आम लोगों के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है, जिससे वे अपने अन्य खर्चों में कटौती कर रहे हैं.

MP में महंगी सब्जियों ने लगाया महंगाई का तड़का

दरअसल, मध्य प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश और फसल बर्बाद होने से सब्जियों के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं. टमाटर 'शतक' लगाकर 100 रुपये के पार पहुंच गया है, वहीं हरी मिर्च 120 रुपये किलो तक बिक रही है. तोरई, परवल और टिंडा जैसी दूसरी सब्जियों के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं. इस महंगाई ने आम आदमी के किचन का बजट बुरी तरह बिगाड़ दिया है. देखिए सब्जियों के दाम कितने बढ़ गए हैं.

जानिए कितनी बढ़ गई सब्जियों की कीमतें

सिटी सेंटर, अन्य क्षेत्रों और मंडियों में सब्जियों के दाम और उनके पिछले दाम नीचे दिए गए हैं. सभी सब्जियों के दाम रुपये प्रति किलोग्राम में दिए गए हैं.

सब्ज़ी का नाम- सिटी सेंटर- अन्य क्षेत्र- मंडी कीमतें- पिछली कीमतें

टमाटर- 100- 80- 70- 20

तोरई- 100- 80- 80- 30

लॉकी- 60- 40- 40- 10

रमास- 120- 100- 80- 60

परमल- 120- 80- 60- 40

मिर्ची- 120- 80- 80- 40

भुट्टे- 80- 70- 50- 20

अरबी- 80- 60- 50- 30

पालक- 60- 40- 30- 20

नींबू- 80- 60- 50- 40

आलू- 30- 30- 30- 10

टिंडे- 80- 70- 50- 30

सोर्स- नई दुनिया

