जबलपुर में रशियन महिलाओं का डांस! विश्वकर्मा पूजा के बाद जमकर लगाए ठुमके, हिंदू संगठनों ने बताया अश्लीलता

MP News-मध्यप्रदेश के जबलपुर में केंद्रीय सुरक्षा संस्थान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एक वीडियो सामने आया है, जिसपर विवाद खड़ा हो गया है. फैक्ट्री के ए-1 सेक्शन में रशियन महिलाएं डांस करती नजर आ रही है. यह मामला 17 सितंबर का बताया जा रहा है, जब फैक्ट्री में विश्वकर्मा जंयती का आयोजन किया गया था. पूजा के बाद फैक्ट्री परिसर में म्यूजिक सिस्टम पर फिल्मी गाने बजाए गए और वहां मौजूद रशियन महिलाएं और कुछ कर्मचारी डांस करते दिखे.

हिंदू संगठन ने जताई आपत्ति

वीडियो में प्यार करने वाले प्यार करते हैं, गाने पर लोग जमकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस वीडियो पर हिंदू सेवा परिषद ने कड़ा ऐतराज जताया है. प्रदेश अध्यक्ष अतुल जैसवानी ने कहा कि एक रक्षा संस्थान में सनातन त्योहार के दौरान ट्रेनिंग में आए लोग वहां फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रहे हैं. यह पूरी तरह अश्लीलता है.

अश्लीलता नहीं होगी बर्दाश्त

संगठन अध्यक्ष अतुल जैसवानी ने कहा कि यह पूरी तरह अश्लीलता है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसका विरोध किया जाएगा और बहुत जल्द हमारा प्रतिनिधिमंडल रक्षा अधिकारियों से भेंट करेगा. वहीं फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारी और जेसीओ सदस्य अरुण दुबे ने इस विवाद को अनावश्यक बताया. उनका कहना है कि यह आयोजन कोई नया नहीं था, बल्कि सालों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेवजह तूल दी जा रही

पूर्व कर्मचारी और जेसीओ सदस्य अरुण दुबे ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती के दिन फैक्ट्री के हर सेक्शन में पूजा होती है और झांकियां सजाई जाती हैं. अंग्रेजों के समय से यह परंपरा चली आ रही है. इस दिन औजारों का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए कर्मचारी थोड़ी देर के लिए आपस में खुशी मनाते हैं. उसी दौरान कुछ कर्मचारियों और रूस से आईं महिला ट्रेनर्स ने म्यूजिक पर थोड़ी देर डांस किया, जिसे बेवजह तूल दिया जा रहा है. वीडियो फैक्ट्री के ही किसी कर्मचारी ने मोबाइल से बनाकर वायरल कर दिया है. अब प्रबंधन इसकी जांच कर रहा है.

यह भी पढ़ें-CCTV में कैद हुई पुलिस की पिटाई, DSP के रिश्तेदार छात्र की मौत, 2 निलंबित

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Jabalpur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!