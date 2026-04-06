उज्जैन के बाद काशी विश्वनाथ में लगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, बताएगी भारतीय कालगणना, जानें खासियत

Vedic Clock Kashi Vishwanath: भारतीय संस्कृति और प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उत्तरप्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की गई है. यह महत्वपूर्ण पहल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की गई, जिन्होंने इस घड़ी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया. इसके बाद 4 अप्रैल 2026 को इसे वैदिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार मंदिर परिसर में स्थापित किया गया. उज्जैन और मुख्यमंत्री आवास के बाद यह देश में तीसरी स्थापना है. अगली स्थापना अयोध्या के राम मंदिर में होगी.

सभी ज्योतिर्लिंगों में भी लगेगी वैदिक घड़ी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह घड़ी (Vedic Clock Kashi Vishwanath) भेंट की थी. इसके बाद विक्रम संवत 2083 के वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया (दूसरे दिन) को (4 अप्रैल, 2026) इसे अत्यंत श्रद्धापूर्वक और निर्धारित विधि-विधान के अनुसार मंदिर परिसर में स्थापित किया गया. यह देश के समस्त ज्योतिर्लिंगों के साथ-साथ अयोध्या स्थित राम मंदिर में भी वैदिक घड़ियां स्थापित करने के मध्य प्रदेश सरकार के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

जानिए वैदिक घड़ी की खासियत

उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा विकसित यह घड़ी केवल समय बताने वाला एक यंत्र मात्र नहीं है, बल्कि भारत के प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान का एक डिजिटल पुनर्जागरण है. सूर्योदय से संचालित होने वाली यह घड़ी पूरे दिन को 30 मुहूर्तों में विभाजित करती है. इसकी सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यह किसी विशिष्ट स्थान के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के आधार पर सटीक समय की गणना करने में सक्षम है. इस घड़ी के माध्यम से श्रद्धालु और युवा पीढ़ी न केवल भारतीय मानक समय (IST) जान पाएंगे, बल्कि उन्हें पंचांग, ​​तिथि, योग, नक्षत्र, भद्रा स्थिति और ग्रहों के गोचर जैसी विस्तृत जानकारियां भी उपलब्ध होंगी.

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