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मोनालिसा केस में फरमान को बड़ी राहत, केरल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, 20 मई तक बढ़ाई तारीख

MP News-महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा केस में नया कानूनी मोड़ आ गया है. मोनालिसा के नाबालिग होने की बात सामने आने के बाद उनके पति फरमान खान को केरल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने फरमान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:14 PM IST
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मोनालिसा केस में फरमान को बड़ी राहत, केरल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, 20 मई तक बढ़ाई तारीख

Viral Girl Monalisa Case-प्रयागराज महाकुंभ में रुद्राक्ष बेचते हुए अपनी बिल्लौरी और नीली-भूरी आंखों से रातों-रात मशहूर हुई मोनालिसा और उनके पति मोहम्मद फरमान खान का मामला अब कानूनी गलियारों में उलझ गया है. मोनालिसा की उम्र को लेकर फंसे पेंच में बड़ा खुलासा होने के बाद उनके पति बताए जा रहे मोहम्मद फरमान खान की मुश्किलें बढ़ गई थीं. अब फरमान खान को केरल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. केरल हाईकोर्ट ने फरमान की गिरफ्तारी पर 20 मई तक रोक लगाकर उन्हें अस्थायी राहत दी है. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 20 मई तक रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई तक फरमान को अस्थायी सुरक्षा दी है. 

मोनासिला के नाबालिग होने पर गहराया मामला
मोनालिसा और फरमान की शादी का मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया था, जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग की जांच में मोनालिसा के नाबालिग होने की बात सामने आई. मोनालिसा के नाबलिग होने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने फरमान के खिलाफ अहरण और पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. गिरफ्तारी की आशंका के बीच फरमान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अग्रिम जमानत मांगी. फरमान को हाईकोर्ट ने राहत भी मिल गई. 

शादी को लेकर हुआ विवाद
महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा पहली बार प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चर्चा में आईं थीं. मोनालिसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं और रातों-रात देशभर में वो ट्रेंड करने लगी. लोग मोनालिसा की आंखों और सादगी की तरफ आकर्षित हुए. इसी लोकप्रियता के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर मिले और उन्हें नए अवसर भी मिले. इसके बाद 11 मार्च 2026 में उनकी शादी को लेकर विवाद सामने आया, जिसने फिर उन्हें चर्चा में ला दिया. 

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जन्म प्रमाण पत्र बना चर्चा का विषय
मोनालिसा और फरमान की शादी जहां एक तरफ चर्चा का विषय बनी तो वहीं दूसरी तरफ इस शादी से विवाद भी जुड़ गए. मोनालिसा और फरमान को लव जिहाद से जोड़ा गया और इसे साजिश बताया गया. इस पूरे विवाद के बीच मोनालिसा की उम्र एक अहम मुद्दा बन गई. जन्म प्रमाण-पत्र से जुड़ी प्रक्रिया पर भी सवाल उठे. 

फरमान को मिली राहत
फिलहाल इस मामले में फरमान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और फरमान को अस्थायी राहत मिल गई है. इस मामले में 20 मई तक फरमान की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है. आने वाले दिनों में कोर्ट में होने वाली सुनवाई और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट इस केस की दिशा तय करेगी.

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