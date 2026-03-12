Advertisement
महाकुंभ वाली मोनालिसा के पति क्या करते हैं? जानें फरमान खान के बारे में सबकुछ

Monalisa Marriage-महाकुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा भोंसले एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुईं हैं. मोनालिसा ने हाल ही में केरल के एक मंदिर में अपने बॉयफ्रेंड फरमान के साथ शादी कर ली है. मोनालिसा और फरमान की शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 12, 2026, 02:11 PM IST
Monalisa Marriage News-प्रयागराज महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष माला बेचने के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल होकर तहलका मचाने वाली मोनालिसा ने शादी कर ली है. मोनालिसा की शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है क्योंकि मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की है. दोनों ने  तिरुवनंतपुरम के अरुमनूर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है. दोनों की मुलाकात करीब डेढ़ साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी, जहां दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. अपने प्यार के मुकम्मल करने के लिए मोनालिसा ने घरवालों से बगावत कर बॉयफ्रेंड फरमान को जीवनसाथी बनाया. अब लोग दोनों की लवस्टोरी के बारे में जानना चाह रहे हैं, साथ ही लोगों को इसमें भी दिलचस्पी है कि फरमान खान क्या करते है.

केरल के मंदिर में की शादी
मोनालिसा ने केरल के तिरुवनंतपुरम के अरुमनूर मंदिर में शादी की. इस शादी में मोनालिसा लाल साड़ी और सिंदूर लगाए पारंपरिक अवतार में नजर आईं, वहीं फरमान खान सफेद धोती और कुर्ते में दिखे. शादी की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. 

फेसबुक पर शुरू हुई थी प्रेम कहानी
मोनालिसा और फरमान की मुलाकात करीब डेढ़ साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी. एक साधारण बातचीत से शुरू हुई यह सिलसिला धीरे-धीरे गहरी दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया. हाल ही में फरमान ने बताया कि मोनालिसा ने ही उन्हें पहले प्रपोज किया था. हालांकि, फरमान में शुरू में इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में वह इस रिश्ते के लिए राजी हो गए. 

अभिनेता और मॉडल हैं फरमान
मोनालिसा के पति फरमान खान महाराष्ट्र के रहने वाले एक अभिनेता और मॉडल हैं. उन्होंने कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में काम कियाहै और वे क्षेत्रीय सिनेमा से भी जुड़े रहे हैं. इस रिश्ते के विरोध की मुख्य वजह दोनों का अलग-अलग धर्म से होना बताया जा रहा है. मोनालिसा के पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने मोनालिसा की शादी कहीं और तय करने की कोशिश भी की थी.

शादी से पहले पहुंचे थे थाने
मोनालिसा और फरमान की यह शादी विवाह काफी नाटकीय परिस्थितियों में संपन्न हुआ. शादी करने से पहले इस जोड़े को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनका परिवार रिश्ते के खिलाफ थे. शादी करने से पहले मोनालिसा ने पुलिस स्टेशन जाकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी. इसके बाद ही मंदिर में जाकर शादी की.

यह भी पढ़ें-महाकुंभ की 'रुद्राक्ष वाली' मोनालिसा का केरल में लव जिहाद? फिल्म डायरेक्टर का दावा

