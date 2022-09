Optical Illusion: तस्वीर में नकली कुत्तों के बीच छिपा है एक रियल डॉग, 5 सेकंड में है ढूंढना

Optical Illusion of Dog is Hidden in Pic: आप तो जानते हैं कि हमारे दिमाग की कसरत तभी होती है जब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं और दिमाग की एक्सरसाइज करने के बहुत सारे तरीके आप पहेलियां को सुलझा सकते हैं,क्विज ट्राई कर सकते हैं. साथ ही साथ ऑप्टिकल इल्यूजन से रिलेटेड तस्वीरें आजकल जो इंटरनेट पर वायरल होती हैं और खासकर जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं.

अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि ऑप्टिकल इल्यूजन से रिलेटेड तस्वीरें क्या हैं तो हम आपको बताते हैं. बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें सामने आती है.जिसमें टास्क दिया जाते हैं. उनको कई लोग खोजो तो जानें भी कहते हैं. जिसमें कहा जाता है कि इस तस्वीर में कोई पक्षी, जानवर या कुछ चीज छिपा है और आपको बहुत ही कम सेकेंडों के अंदर इनको ढूंढना है.अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ऐसा माना जाता कि आपकी नजर बहुत ही तेज है क्योंकि आपने इतने कम समय में तस्वीर में छिपे चीज को ढूंढ लिया तो आपका दिमाग ही बहुत फास्ट है और इतना तेज काम करता है.

तस्वीर में छिपा है एक कुत्ता

अब इंटरनेट पर एक और तस्वीर वायरल हुई है.जिसमें एक तस्वीर में बहुत सारे नकली कुत्ते हैं और इन्हीं नकली कुत्तों में एक असली कुत्ता छिपा है. लोगों को टास्क दिया जा रहा है कि आपको 5 सेकेंड के अंदर इस तस्वीर में छिपे असली कुत्ते को ढूंढना है.बता दें कि यह टास्क बहुत ही इंटरेस्टिंग है और तेज नजर वाले लोग ही इसको सॉल्व कर पा रहे हैं.वैसे तो आपने भी अभी तक तस्वीर देख ली होगी तो आप भी ट्राई करें.आप जल्द से जल्द तस्वीर में छिपे असली कुत्ते को ढूंढें.बता दें कि यह टास्क इतना भी आसान नहीं है.इसके लिए आपको अपने दिमाग तेजी से चलाना पड़ेगा.

यहां आपको कुत्ता दिख जाएगा

चलिए अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपको तस्वीर में छिपा असली कुत्ता नहीं दिखा तो नीचे जो हमने तस्वीर पोस्ट की है.उसमें हमने मार्क कर दिया कि तस्वीर में रियल डॉग कौन सा है और आप नीचे इसको देख सकते हैं.