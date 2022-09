Optical Illusion: तस्वीर में छिपा है एक घोड़ा, बीरबल के दिमाग वाला ही ढूंढ पाएगा

Optical Illusion of Horse is Hidden in Pic: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजकल ऑप्टिकल इल्यूजन से रिलेटेड तस्वीरें बहुत ही ज्यादा वायरल होती है. इस तरह की तस्वीरों में लोगों को टास्क दिए जाते हैं कि आपको कुछ सेकेंडों के अंदर तस्वीर में छिपे किसी भी चीज को ढूंढना है, वह एक इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, फल हो सकता और कुछ हो सकता है.बता दें कि इस तरह के टास्क को करने से हमारा दिमाग की कसरत हो जाती है.इसलिए इससे हमारा माइंड बहुत ही शार्प होता है और यह लोगों को इंगेज करते हैं.इसलिए यह तस्वीरें लोगों की पसंद बन गई है

खास बात है कि यह तस्वीरें लोगों को इसलिए पसंद आ रही हैं क्योंकि इससे उनको टास्क मिलता है. जिससे उनका दिमाग सोचने को मजबूर हो जाता है.इसलिए जब उनको इस तरह का टास्क मिलता है तो वो एक्साइटिड होता है और जब लोग चीज सॉल्व कर लेते हैं तो उसको अच्छा लगता है.

तस्वीर में छिपा है एक घोड़ा

अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक और तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है.जिस में लोगों को टास्क दिया जा रहा है कि इसमें एक घोड़ा छिपा है.दरअसल यह तस्वीर एक मेंढक की दिखाई दे रही है और उसमें एक घोड़ा छिपा है.लोगों को टास्क दिया जा रहा है कि आपको 10 सेकेंड के अंदर इस तस्वीर में छिपे घोड़े को ढूंढकर दिखाना है.बता दें कि इसको ढूंढने में अच्छे-अच्छे लोग फेल हो गए और बहुत ही कम लोग इसे ढूंढ पा रहे हैं. आप भी तस्वीर को देख सकते हैं कि टास्क कितना कठिन है.

यहां आपको घोड़ा दिख जाएगा

अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद आपको इस तस्वीर में घोड़ा नहीं दिखा है तो हम आपको बता देते हैं. नीचे जो हमने तस्वीर पोस्ट की है.उसमें हमने तस्वीर को थोड़ा सा पलट दिया है.जिसके बाद आप तस्वीर में साफ-साफ देख सकते हैं कि इसमें घोड़ा कहां है. उम्मीद करते हैं आपको ये टास्क पसंद आया होगा और ऐसे ही टास्क पाने के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट.