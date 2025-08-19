ये कैसी कार्रवाई: MP के इस शहर में बिना सूचना के काट दिए 100 नल कनेक्शन

MP News: मध्य प्रदेश में एक तरफ भारी बारिश के बाद नदियां लबालब हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई बार स्थानीय लेवल पर जल संकट की स्थिति भी बन जाती है. एमपी के एक शहर में ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि यहां बिना जानकारी के ही एक साथ 100 नल कनेक्शन काट दिए, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कनेक्शन काटे जाने से जल संकट की स्थिति बन गई. ऐसे में गुस्साएं लोग कलेक्टर कार्यालय के पास जमा हो गए और सड़क पर हंगामा कर दिया. यह मामला हरदा शहर का बताया जा रहा है. जहां प्रशासन ने बिना जानकारी दिए एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नल कनेक्शन काटने से लोग परेशान हो गए.

हरदा शहर में काटे कनेक्शन

हरदा की अभिषेक ग्रीन वैली कॉलोनी में सोमवार को जल विभाग की तरफ से एक साथ करीब 100 नल कनेक्शन काट दिए जाने पर कॉलोनीवासियों का गुस्सा फूट पड़ा. नाराज लोगों ने कलेक्टर बंगले का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौके पर मौजूद रहे. मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कॉलोनीवासियों को शांत कराया. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि नल कनेक्शन फिर से जोड़े जाएंगे.

हरदा के प्रभावित लोगों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना के कनेक्शन काटे जाने से पूरे क्षेत्र में जल संकट खड़ा हो गया था, प्रशासन के आश्वासन के बाद कॉलोनीवासी वापस लौटे. पानी की समस्या को लेकर अब कॉलोनीवासी प्रशासन से ठोस समाधान की मांग कर रहे हैं. खास बात यह है कि हरदा जिले में नर्मदा नदी निकलती है, उसके बाद भी यहां जल संकट की स्थिति बनना एक बड़ी समस्या है. क्योंकि लोगों को फिलहाल पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है.

हरदा जिले के लोग लंबे समय से जल संकट का स्थायी समाधान करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहां गर्मियों के मौसम में भी जलसंकट की स्थिति बन जाती है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

