दिवाली से पहले जबलपुर वासियों पर मंडराया संकट, आधा शहर रहेगा तबाह, जानिए वजह

Jabalpur Pipeline Damage: दीपावली के पहले जब हर घर में सफाई और सजावट के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी कुछ शरारती तत्वों ने शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को बिगाड़ दिया. शुक्रवार को अज्ञात लोगों ने परियट जलाशय से जबलपुर शहर को पानी सप्लाई करने वाली 52 इंच की मेन राइजिंग लाइन को हथोड़े से तोड़ दिया. इस वजह से हजारों गैलन पानी बह गया और शहर के कई इलाकों में लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान होना पड़ा. खबर मिलते ही एमआईसी सदस्य दामोदर सोनी जल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पाइप लाइन को ठीक करवाने का काम शुरू कराया.

शनिवार की सुबह तक मरम्मत का काम पूरा हुआ, लेकिन तब तक आधा शहर पानी से तरस चुका था. निगम ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए खमरिया थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. जांच में पता चला कि पाइप को हथोड़े से जानबूझकर तोड़ा गया था, जिससे पूरी लाइन से पानी का तेज बहाव हो गया और कई टंकियां खाली रह गईं. दामोदर सोनी ने खुद मौके पर खड़े होकर काम की निगरानी की और जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए.

कब तक आएगा पानी?

दरअसल, परियट जलाशय की यही लाइन नारायण धाम, उमरिया, खमरिया होते हुए रांझी जल शोधन संयंत्र तक जाती है और आधे जबलपुर की प्यास बुझाती है. पाइप टूटने से रांझी, रावण पार्क, संजय नगर, शोभापुर, कंचनपुर, राम नगर, मानेगांव और आधारताल जैसे इलाकों में पानी नहीं पहुंच पाया. हालांकि नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शनिवार शाम तक सभी प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी जाएगी, ताकि दीपावली से पहले लोगों को राहत मिल सके.

