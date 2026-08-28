राखी पर MP में बारिश का अलर्ट... कई जिलों में बरसेंगे बादल, इस दिन से फिर बदलेगा मौसम

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उत्तर प्रदेश के ऊपर बने सक्रिय कम दबाव वाले क्षेत्र और मानसून ट्रफ की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. बुधवार रात शुरू हुई बारिश का दौर गुरुवार शाम तक लगातार जारी रहा, जिससे ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड इलाकों में भारी बारिश हुई. वहीं भोपाल, मालवा और निमाड़ में दिन भर रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रही. बारिश के कारण दिन के तापमान में 7 डिग्री तक की बड़ी गिरावट आई, जिससे मौसम सुहावना और ठंडा हो गया है. मौसम विभाग ने रक्षाबंधन के मौके पर यानि आज भी राज्य के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
भोपाल में तापमान में गिरावट
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल में दिन का तापमान 4.7 डिग्री गिरकर 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, दिन के तापमान में सबसे ज़्यादा गिरावट 7.9 डिग्री दतिया में दर्ज की गई जहां तापमान गिरकर 25.7 डिग्री सेल्सियस हो गया. इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी हो गई.
सबसे ज्यादा बारिश कहां दर्ज की गई
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में सबसे ज्यादा 42 मिमी बारिश पचमढ़ी (नर्मदापुरम) और ग्वालियर में रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा टीकमगढ़ और शिवपुरी में 39 मिमी, राजगढ़ में 35 मिमी और दतिया में 32 मिमी बारिश हुई. वहीं, नौगांव (छतरपुर जिला) में 18 मिमी, गुना में 13 मिमी और भोपाल में 8 मिमी बारिश दर्ज की गई. जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, सतना और उमरिया समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई.
रक्षाबंधन पर कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से राज्य में तेज बारिश से राहत मिलने की संभावना है. भोपाल और पूर्वी जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद है. वहीं शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडोरी, उज्जैन और ग्वालियर जैसे इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. अगले दो-तीन दिनों में भारी बारिश की संभावना कम है. फिर भी एहतियात के तौर पर मौसम विभाग ने पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने बताया कि 29 अगस्त से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव की उम्मीद है.
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