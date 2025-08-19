Jabalpur Mausam: महाकौशल के जिलों में होगी झमाझम बरसात, जबलपुर में अलर्ट, पढ़िए 21 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम
Jabalpur Mausam: महाकौशल के जिलों में होगी झमाझम बरसात, जबलपुर में अलर्ट, पढ़िए 21 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम

Monsoon Update Jabalpur: जबलपुर संभाग के सभी जिलों में 19 से 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया है.  IMD की रिपोर्ट के अनुसार महाकौशल अंचल में 3 दिन मॉनसून एक्टिव रहेगा और झमाझम बारिश होगी. जबलपुर के तापमान से लेकर सारी जानकारी नीचे पढ़िए

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 19, 2025, 11:52 AM IST
Jabalpur Mausam: महाकौशल के जिलों में होगी झमाझम बरसात, जबलपुर में अलर्ट, पढ़िए 21 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम

Jabalpur Weather Today 19 August: मॉनसून के स्ट्रांग सिस्टम की वजह से अगले तीन दिन यानि 19 से 21 अगस्त पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है. इसका असर जबलपुर संभाग के सभी जिलों पर दिखेगा. इसके अलावा पूर्वी मध्यप्रदेश, महाकौशल अंचल में भी मॉनसून एक्टिव रहेगा. जबलपुर के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने पूरे संभाग में अति बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD की रिपोर्ट के अनुसार आज यानि मंगलवार को हल्की बारिश के आसार है लेकिन अगले 2 दिन भयंकर बारिश का अनुमान है. 

जबलपुर में अगले 6 दिन का मौसम अपडेट
जबलपुर में 19 अगस्त से अगले 6 दिनों तक क मौसम कैसा रहेगा, यहां पढ़िए. तापमान की बात करें तो मंगलवार को 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. सूर्योदय सुबह 05:48 बजे हुआ और  सूर्यास्त शाम 06:39 बजे होगा. बुधवार को 29.8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. गुरूवार को 28.1 डिग्री, शुक्रवार को 28.4 डिग्री सेल्सियस और शनिवार को 22.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज है. हफ्ते के आखरी दिन रविवार को तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस  रहने का अनुमान है. 

पूरे मध्य प्रदेश का मैसम अपडेट
मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है. इसमें खरगोन, छिंदवाड़ा, खंडवा, हरदा, बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर और पांढुर्णा है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक में 19 और 20 अगस्त को तेज बारिश होने की संभावना है. 19 अगस्त को प्रदेश के 9 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. 21 अगस्त को भयंकर बारिश का अनुमान है. आने वाले 3 दिनों में प्रदेश का दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा तेज बारिश की चपेट में रहेगा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की बाकि खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें MP Breaking News in Hindi.... जबलपुर की हर खबर के लिए यहां जाएं ....

