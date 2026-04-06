पश्चिम मध्य रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन जबलपुर, कटनी, सतना के यात्रियों को होगा फायदा

Udhna-Jaynagar Special Train: समर सीजन में रेलवे की तरफ से लगातार स्पेशल गाड़ी चलाने का ऐलान किया जा रहा है. पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से गर्मियों में उधना-जयनगर के बीच स्पेशल गाड़ी का संचालन किया जाएगा. इस ट्रेन का फायदा मध्य प्रदेश के यात्रियों को मिलने वाला है. क्योंकि ट्रेन जबलपुर सतना समेत कई बड़े स्टेशनों पर स्टॉपेज लेगी. ऐसे में यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी ट्रेन सफर का आनंद मिलेगा. उधना-जयनगर के बीच बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलेगी. जिसमें 22 कोच होंगे यह प्रमुख स्टेशनों पर रुकने वाली है.

जानिए स्पेशल ट्रेन का समय

गाड़ी संख्या 09061 उधना से जयनगर के बीच 5 से 12 अप्रैल के बीच चलेगी. यह ट्रेन रात में 1 बजकर 30 मिनट पर उधना से जयनगर के लिए प्रस्थान करेगी. जो रात में 12 बजकर 50 मिनट पर इटारसी आएगी. इसके बाद जबलपुर में 16 बजकर 40 मिनट पर आएगी. कटनी स्टेशन पर 18 बजकर 15 मिनट पर आएगी और सतना रेलवे स्टेशन पर में 19 बजकर 55 बजे आएगी. जबकि अगले दिन दोपहर में 14 बजकर 30 मिनट पर यह गाड़ी जयनगर पहुंच जाएगी.

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वापसी में गाड़ी संख्या 09062 जयनगर से चलेगी जो 6 और 13 अप्रैल को संचालित होगी. यह शाम को जयनगर से 17 बजकर 30 मिनट पर चलेगी और सबसे पहले एमपी में रात में सतना स्टेशन पर 11 बजकर 40 मिनट पर आएगी. इसके बाद कटनी रेलवे स्टेशन पर 13 बजकर 15 मिनट पर आएगी. वहीं जबलपुर स्टशन पर 15 बजकर 15 मिनट पर पहुंचेगी. जबकि इटारसी स्टेशन पर 19 बजे पहुंचेगी और यहां से चलकर अगले दिन सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर उधना पहुंच जाएगी.

एमपी में यहां होगा स्टॉपेज

मध्य प्रदेश में यह ट्रेन पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रुकने वाली है. यह सभी जंक्शन हैं. जिसमें सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी और खंडवा रेलवे स्टेशन शामिल हैं. जबकि यूपी और बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी गाड़ी का ठहराव होगा. ऐसे में इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को आने जाने में फायदा होगा.

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