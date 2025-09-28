त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को नहीं करनी पड़ेगी मारा मारी, एमपी समेत इन तीन प्रदेशों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

Festival Special Trains: पश्चिम रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. त्योहारों के समय ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी की है. इससे यात्रियों को टिकट की दिक्कत से राहत मिलेगी और लोग समय पर अपने घरों तक पहुंच सकेंगे.

रेलवे के इस फैसले के तहत बांद्रा टर्मिनस से अयोध्या कैंट, बांद्रा टर्मिनस से लुधियाना और उधना से जयनगर के बीच विशेष किराए पर त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को त्योहारी सीजन में काफी राहत मिलेगी और यात्रा अधिक आरामदायक हो जाएगी. जल्द ही इन ट्रेनों का शेड्यूल और बुकिंग की जानकारी जारी की जाएगी.

1. बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट (Train No. 09095)

बांद्रा टर्मिनस से बुधवार सुबह 11 बजे रवाना, अगले दिन शाम 5:30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी, रतलाम 8:30/8:40 आगमन/प्रस्थान, चलेगी 1 अक्टूबर से 19 नवंबर तक.

2. अयोध्या कैंट-बांद्रा टर्मिनस (Train No. 09096)

अयोध्या कैंट से गुरुवार रात 9 बजे रवाना, शनिवार सुबह 6 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी, रतलाम शाम 6 बजे आगमन, चलेगी 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक.

3. बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना (Train No. 09097)

बांद्रा टर्मिनस से रविवार रात 9:50 बजे रवाना, मंगलवार रात 12:30 बजे लुधियाना पहुंचेगी, रतलाम सोमवार सुबह 7:25 आगमन, चलेगी 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक.

4. लुधियाना-बांद्रा टर्मिनस (Train No. 09098)

लुधियाना से मंगलवार सुबह 4 बजे रवाना, अगले दिन सुबह 10:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी, रतलाम मंगलवार रात 10:10 आगमन, चलेगी 7 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक.

5. उधना-जयनगर (Train No. 09151)

उधना से 30 सितंबर सुबह 6:45 रवाना, अगले दिन रात 9:30 बजे जयनगर पहुंचेगी, रतलाम दोपहर 1 बजे आगमन.

6. जयनगर-उधना (Train No. 09152)

जयनगर से 1 अक्टूबर रात 11 बजे रवाना, शुक्रवार शाम 5:45 बजे उधना पहुंचेगी, रतलाम सुबह 9:35 आगमन.

7. बांद्रा टर्मिनस-सांगानेर (Train No. 09023)

बांद्रा टर्मिनस से गुरुवार शाम 4:45 बजे रवाना, अगले दिन दोपहर 12:30 बजे सांगानेर पहुंचेगी, रतलाम रात 3:40/3:50 आगमन/प्रस्थान, चलेगी 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक.

8. सांगानेर-बांद्रा टर्मिनस (Train No. 09024)

सांगानेर से शुक्रवार शाम 4:50 बजे रवाना, अगले दिन सुबह 11:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी, रतलाम रात 12:55/1:05 आगमन/प्रस्थान, चलेगी 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक.

