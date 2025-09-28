Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2940042
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को नहीं करनी पड़ेगी मारा मारी, एमपी समेत इन तीन प्रदेशों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

Diwali Chhath Puja Special Train: पश्चिम रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है. इससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियतें होंगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 28, 2025, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली-छठ स्पेशल ट्रेनें
दिवाली-छठ स्पेशल ट्रेनें

Festival Special Trains: पश्चिम रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. त्योहारों के समय ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी की है. इससे यात्रियों को टिकट की दिक्कत से राहत मिलेगी और लोग समय पर अपने घरों तक पहुंच सकेंगे.

रेलवे के इस फैसले के तहत बांद्रा टर्मिनस से अयोध्या कैंट, बांद्रा टर्मिनस से लुधियाना और उधना से जयनगर के बीच विशेष किराए पर त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को त्योहारी सीजन में काफी राहत मिलेगी और यात्रा अधिक आरामदायक हो जाएगी. जल्द ही इन ट्रेनों का शेड्यूल और बुकिंग की जानकारी जारी की जाएगी.

1. बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट (Train No. 09095)
बांद्रा टर्मिनस से बुधवार सुबह 11 बजे रवाना, अगले दिन शाम 5:30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी, रतलाम 8:30/8:40 आगमन/प्रस्थान, चलेगी 1 अक्टूबर से 19 नवंबर तक.

Add Zee News as a Preferred Source

2. अयोध्या कैंट-बांद्रा टर्मिनस (Train No. 09096)
अयोध्या कैंट से गुरुवार रात 9 बजे रवाना, शनिवार सुबह 6 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी, रतलाम शाम 6 बजे आगमन, चलेगी 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक.

3. बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना (Train No. 09097)
बांद्रा टर्मिनस से रविवार रात 9:50 बजे रवाना, मंगलवार रात 12:30 बजे लुधियाना पहुंचेगी, रतलाम सोमवार सुबह 7:25 आगमन, चलेगी 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक.

4. लुधियाना-बांद्रा टर्मिनस (Train No. 09098)
लुधियाना से मंगलवार सुबह 4 बजे रवाना, अगले दिन सुबह 10:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी, रतलाम मंगलवार रात 10:10 आगमन, चलेगी 7 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक.

5. उधना-जयनगर (Train No. 09151)
उधना से 30 सितंबर सुबह 6:45 रवाना, अगले दिन रात 9:30 बजे जयनगर पहुंचेगी, रतलाम दोपहर 1 बजे आगमन.

6. जयनगर-उधना (Train No. 09152)
जयनगर से 1 अक्टूबर रात 11 बजे रवाना, शुक्रवार शाम 5:45 बजे उधना पहुंचेगी, रतलाम सुबह 9:35 आगमन.

7. बांद्रा टर्मिनस-सांगानेर (Train No. 09023)
बांद्रा टर्मिनस से गुरुवार शाम 4:45 बजे रवाना, अगले दिन दोपहर 12:30 बजे सांगानेर पहुंचेगी, रतलाम रात 3:40/3:50 आगमन/प्रस्थान, चलेगी 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक.

8. सांगानेर-बांद्रा टर्मिनस (Train No. 09024)
सांगानेर से शुक्रवार शाम 4:50 बजे रवाना, अगले दिन सुबह 11:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी, रतलाम रात 12:55/1:05 आगमन/प्रस्थान, चलेगी 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रतलाम" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

festival special trainsmp train news

Trending news

mauganj tehsildar suspended
किसान का कॉलर पकड़ना पड़ा महंगा! मऊगंज तहसीलदार सस्पेंड
cg raipur news
रायपुर AIIMS के डॉ.पुगाझेंथन थंगाराजू को मिला दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों का दर्जा
latest narmadapuram news
ये क्या हुआ! कचरा समझकर कूड़ेदान में फेंक दिए डायनासोर के जीवाश्म, मचा हड़कंप
Chhindwara News
पूरे देश से अलग है छिंदवाड़ा के इस गांव का दशहरा,रावण दहन नहीं बल्कि होती है पूजा
Ambikapur News
अंबिकापुर में अंजलि अरोड़ा का शो कैंसिल, एल्विश यादव को भी लौटना पड़ा था
bhopal news
वारंटी पीरियड में मोबाइल ठीक करने के लिए मांगे पैसे, कंपनी को लग गई बड़ी चपत, जानें
satna news
नायब तहसीलदार की पत्नी से दिनदहाड़े लूट, मंगलसूत्र, झुमके और नोजपिन छीनकर बदमाश फरार
Mahatari Vandan Yojana
महतारी वंदन योजना: 4000 नई महिलाओं के लिए बड़ा अपडेट, जानें कब मिलेगा पैसा
Morena news
मुरैना में ऑनर किलिंग: पिता ने बेटी की हत्या कर फेंकी नदी में लाश, पुलिस कर रही तलाश
mp news
MP में आधी रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 18 IAS और 8 SAS के तबादले, देखें पूरी लिस्ट
;