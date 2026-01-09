Advertisement
क्या होता है ESMA? एमपी में 3.5 लाख शिक्षकों पर लागू, जानिए सरकार ने क्यों उठाया सख्त कदम

MP Board Exam 2026: मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है. दरअसल, प्रदेश के अंदर साढ़े तीन लाख शिक्षकों पर 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक एस्मा लागू कर दिया गया है. साथ ही डीएलएड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है.

क्या होता है ESMA?
MPBSE Latest Notice: मध्यप्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं से पहले शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं. शुक्रवार को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से तीन अहम नोटिस जारी किए गए हैं. इन नोटिस में साफ साफ-साफ कहा गया है कि आने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने  सरकार ने प्रदेश के साढ़े तीन लाख शिक्षकों पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी एस्मा लागू कर दिया है. 

बता दें कि एस्मा लागू होने के बाद अब शिक्षक परीक्षा अवधि के दौरान छुट्टी नहीं ले सकेंगे. किसी भी तरह का आंदोलन, धरना, हड़ताल या विरोध प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षा से जुड़ी ड्यूटी से इनकार करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा. यह व्यवस्था 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी. बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जिनमें प्रदेशभर से लगभग 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे. इसी कारण मंडल ने जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं.

विषय संशोधन का मौका
इसी के साथ बोर्ड ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी छात्रों को विषय संशोधन का आखिरी मौका भी दिया है. सत्र 2025-26 की परीक्षाओं के लिए विषयों में सुधार की ऑनलाइन सुविधा अब 10 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है. पहले यह सुविधा 500 रुपये प्रति विषय शुल्क के साथ उपलब्ध थी, लेकिन अब तय तारीख तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संशोधन किया जा सकेगा. इसके बाद किसी भी स्तर पर विषय परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

7 फरवरी से होगी परीक्षाएं
मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में 7 फरवरी से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में करीब 17 लाख छात्र शामिल होंगे. इन परीक्षाओं के संचालन के लिए लगभग साढ़े तीन लाख शिक्षक और कर्मचारी तैनात रहेंगे. बोर्ड का मानना है कि परीक्षा के दौरान छोटी सी लापरवाही भी बड़े स्तर पर असर डाल सकती है. इसी वजह से परीक्षा से जुड़ी सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया गया है, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई जा सकें.

यहां पर चेक करें रिजल्ट
इसके अलावा, माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से डीएलएड परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया गया है. डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष परीक्षा 2025 (द्वितीय अवसर) का रिजल्ट 8 जनवरी 2026 को जारी किया गया है. यह परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है ताकि अभ्यर्थी आसानी से अपनी जानकारी देख सकें. परीक्षा में शामिल छात्र आधिकारिक पोर्टल www.mpbse.mponline.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. इस फैसले से उन विद्यार्थियों को राहत मिली है, जिन्होंने द्वितीय अवसर परीक्षा में भाग लिया था.

