क्या होता है नया e-Zero FIR सिस्टम? दिल्ली के बाद अब एमपी में शुरुआत, साइबर अपराध पर ऐसे लगेगी लगाम

e-Zero FIR in MP: साइबर अपराध लगातार आम लोगों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है. ठगी के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ई-जीरो एफआईआर प्रणाली की शुरुआत कर दी गई है. इसकी लॉन्चिंग ग्वालियर से की गई. इस नई व्यवस्था का असर पहले ही दिन दिखा, जब 24 घंटे के भीतर ही शहर के अलग-अलग थानों में साइबर ठगी के 15 मामले ई-जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज किए गए.

साइबर अपराधियों पर लगाम कसने और पीड़ितों को जल्द राहत दिलाने के लिए ई-जीरो एफआईआर प्रणाली को पहले दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था. अब मध्य प्रदेश इस व्यवस्था को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है. इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव होगी. सबसे बड़ी राहत यह है कि अब ठगी के शिकार लोगों को एफआईआर के लिए थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

ऐसे रुकेगा साइबर क्राइम

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए I4C यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का गठन किया है. इसके तहत एनसीआरपी पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन शुरू की गई थी, जहां शिकायत तो दर्ज होती थी, लेकिन एफआईआर नहीं होती थी. अब मध्य प्रदेश में एक लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी की शिकायत आते ही वह स्वतः ई-जीरो एफआईआर में बदल जाएगी और संबंधित जिले के थाने को ऑनलाइन भेज दी जाएगी.

कैसे करें e - Zero FIR ?

ई-जीरो एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी बेहद सरल रखी गई है. एक लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर ठगी होने पर पीड़ित cybercrime.gov.in पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत कर सकता है. शिकायत दर्ज होते ही ई-जीरो एफआईआर बनेगी और संबंधित थाने को ट्रांसफर हो जाएगी. इसकी सूचना शिकायतकर्ता को मैसेज के जरिए मिलेगी. इसके बाद 72 घंटे के भीतर थाने पहुंचकर इसे नियमित एफआईआर में बदलवाना होगा.

बदल जाएगी पूरी स्थिति

अब तक साइबर ठगी के मामलों में अक्सर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से बचती रही है, जिससे पीड़ित परेशान होते थे. लेकिन ई-जीरो एफआईआर लागू होने के बाद यह स्थिति बदलेगी. मामला सीधे थाने तक पहुंचेगा और थाना प्रभारी को तुरंत विवेचक नियुक्त करना होगा. खाते फ्रीज करना, कॉल डिटेल और आईपी एड्रेस की जांच जैसी कार्रवाई बिना देरी शुरू करनी होगी. इससे साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान होगा.

