एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, इस योजना से 100 फीसदी माफ होगा सरचार्ज, जानिए लास्ट डेट

Samadhan Yojana 2025-26 Update: मध्य प्रदेश में समाधान योजना के माध्यम से बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है. जो भी उपभोक्ता सरचार्ज बढ़ने के कारण बिल जमा नहीं कर पा रहे थे, वह इस योजना का लाभ ले सकेत हैं. आइए इसके प्रॉसेस के बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:34 PM IST
बिजली उपभोक्ताओं को राहत
MP Electricity News: समाधान योजना 2025-26 के तहत मध्यप्रदेश सरकार ने तीन माह से अधिक समय से बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए लाई गई है, जो सरचार्ज बढ़ने के कारण मूल बिल जमा नहीं कर पा रहे थे. योजना का पहला चरण 3 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा. इस दौरान उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान कर 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का लाभ ले सकते हैं.

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना के पहले चरण में ही पंजीयन कराएं. उन्होंने बताया कि पहले चरण में छूट सबसे अधिक दी जा रही है, जबकि दूसरे चरण में यह लाभ घट जाएगा. योजना का दूसरा चरण 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा, जिसमें सरचार्ज माफी 50 से 90 प्रतिशत तक सीमित होगी.

बड़ी आर्थिक राहत
अब तक इस योजना को उपभोक्ताओं का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार, 2 लाख 46 हजार 372 उपभोक्ता पंजीयन कर योजना का लाभ ले चुके हैं. इन उपभोक्ताओं से कंपनी को 255 करोड़ 53 लाख रुपये की मूल बकाया राशि प्राप्त हुई है. वहीं, लगभग 133 करोड़ 40 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिली है.

किसे मिलेगा लाभ ?
यह योजना घरेलू, कृषि, गैर-घरेलू और औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू है. घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का केवल 10 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराना होगा. वहीं गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी. इसके बाद उपभोक्ता एकमुश्त या किस्तों में शेष राशि जमा कर सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं.

पंजीयन की प्रक्रिया
योजना में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह आसान रखी गई है. उपभोक्ता portal.mpcz.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं. इसके अलावा ‘उपाय’ मोबाइल ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है. बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक फायदा मिलेगा, इसलिए समय रहते योजना का लाभ उठाना बेहतर रहेगा.

