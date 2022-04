whatsapp का आ रहा नया फीचर, जानिए क्या होगा बदलाव

शुभम शांडिल्य/नई दिल्लीः वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफार्म हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया हैं. सोशल मीडिया कंपनियां समय-समय पर यूजर्स की सुविधा के लिए इसमें कुछ बदलाव करती रहती है और नए-नए फीचर लाती रहती है. ऐसे में वाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए नया फीचर ला रही है. इस नए फीचर में वॉट्सऐप कम्यूनिटी, एडमिन एक्सेस, बिगर फाइल शेयरिंग और 32 पार्टिसिपिंट को ऑडियो कॉल करने का फीचर मौजूद होगा. इसके साथ ही नए फीचर में अब वॉट्सऐप यूजर्स को चैटिंग के दौरान नए इमोजी रिएक्शन की सुविधा मिलेगी. ये फीचर इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर पहले से ही मौजूद है. आइए जानते हैं इस नए फीचर में क्या-क्या बदलाव होगा ?

जानिए क्या हो रहा बदलाव

दरअसल वाट्सऐप मैसेजिंग यूजर्स की सुविधा के लिए नए फीचर अपडेट करता रहता है. वाट्सऐप कंपनी ने हाल ही में घोषणा की थी कि यूजर्स को चैट के दौरान इमोजी के रिएक्शन जल्दी ही मिलने शुरु हो जाएंगे. इसके अलावा इस नए फीचर में ग्रुप एडमिन द्वारा किसी की चैट को डिलीट करने के सुविधा पर भी काम चल रहा है. इस नए फीचर में वॉट्सऐप कंपनी फाइल शेयर करने की लिमिट को 2 GB तक बढ़ा रही है.

ये भी पढ़ेंः हवाई जहाज से भी तेज होगी हाइपरलूप की रफ्तार, जानिए कब से शुरु होगी सेवा

वॉट्सऐप का नया फीचर डेवलपमेंट स्टेज पर है. रिलीज होने के बाद इसका इस्तेमाल यूजर्स कर पाएंगे. इस नए फीचर में कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद इमोजी के साथ एक एनीमेशन दिखेगा. इसके जरिए आप इमोजी को सेलेक्ट करके मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं. इस नए फीचर में Love, Laugh, Like, Surprised, Sad और Thankyou जैसे ईमोजी शामिल होंगे. .

ये भी पढ़ेंः क्या होता है बोरे और बासी, क्यों छत्तीसगढ़ वाले खाते हैं, क्या मिलते है फायदे

last seen में होगा बदलाव

वॉट्सऐप में last seen से हमको पता चलता है कि हमारे मित्र या संबंधी ने आखिरी बार कब ऑनलाइन आया. मिली जानकारी के अनुसार वॉट्सऐप अपने यूजर्स को नए फीचर में लास्ट सीन को हाइड करने का ऐसा ऑप्शन देगा जिसमें आप जिसको चाहेंगे वहीं आपके लास्ट सीन को देख पाएगा. वर्तमान में यूजर्स को लास्ट सीन से संबंधित 3 ऑप्शन है, जिसमें last seen सबको दिखाने के लिए (everyone) सिर्फ कंटेक्ट लिस्ट वालों के लिए (My Contact) किसी को नहीं दिखान के लिए (Nobody) का ऑप्शन मिलता है. लेकिन चौथे ऑप्शन में आप जिसे चाहेंगे वहीं आपका last seen देखेगा. इससे मैसेज भेजने वाले यूजर्स को पता चल पाएगा.

ये भी पढ़ेंः अब खत्म होगा बिजली बिल का टेंशन, सोलर पैनल लगवाइए और सरकार से पैसा भी पाइए

LIVE TV