Madhya Pradesh - MP

2 या 3 मार्च MP में कब है होलिका दहन? भद्रा और ग्रहण के बढ़ाया कन्फ्यूजन, जानिए सही तारीख

Holika Dahan in MP: होलिका दहन हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है. लेकिन, इस साल इस पूर्णिमा पर ग्रहण होने की वजह से होलिका दहन की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल होलिका दहन 2 मार्च को है या 3 मार्च को.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:38 AM IST
एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

Holika Dahan 2026 Date: होली का त्योहार पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन सभी के घरों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं. लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर खुशी-खुशी यह त्योहार मनाते हैं. लेकिन, इस साल चंद्र ग्रहण और भद्रा की वजह से होलिका दहन की तारीख को लेकर खास स्थिति बन रही है. इस वजह से मध्य प्रदेश में लोग कन्फ्यूज हैं कि होलिका दहन 2 मार्च को होगा या 3 मार्च को. आइए हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं.

MP में कब है होलिका दहन? 
पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की तारीख 2 मार्च को शाम 5:55 बजे शुरू होगी और 3 मार्च को शाम 5:07 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा की सही तारीख 3 मार्च है. होलिका दहन आमतौर पर इस तारीख को शुभ मुहूर्त में होता है. लेकिन 3 मार्च को ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा. ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है. इसलिए, होलिका दहन 3 मार्च को नहीं, बल्कि 2 मार्च को किया जाएगा.

होलिका दहन का शुभ समय 
ज्योतिषियों के अनुसार इस साल होलिका दहन 2 से 3 मार्च के बीच रात में किया जाना चाहिए. 2 मार्च को उदय तिथि फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी होगी और इस तिथि को भद्रा भी है. भद्रा खत्म होने के बाद या पूंछ के समय होलिका दहन किया जा सकता है. इसलिए, होलिका दहन के लिए सबसे अच्छा समय 2 मार्च को सुबह 1:23 बजे से 2:34 बजे के बीच है. जो लोग शाम को होलिका जलाना चाहते हैं, वे 2 मार्च को शाम 6:24 बजे से 6:37 बजे के बीच दहन कर सकते हैं. इसके अलावा जो लोग 2 मार्च को शुभ समय के दौरान होलिका नहीं जला पाते हैं, वे 3 मार्च को शाम 6:47 बजे से 8:50 बजे के बीच ऐसा कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: हाथ में मोबाइल, आंखों पर चश्मा, काली साड़ी और गोरा रंग...सागर में दिखा मॉर्डन होलिका बुआ का स्वैग, लोगों की लगी भीड़

 

धुलंडी कब है?
चंद्र ग्रहण की वजह से रंगों का त्योहार होली, जिसे धुलेटी या धुलंडी भी कहते हैं, बुधवार 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. यह त्योहार बहुत जोश और खुशी के साथ मनाया जाता है. इस दिन सुबह से ही सभी लोग गुलाल (रंगीन पाउडर), रंग और पानी का इस्तेमाल करके परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ होली खेलते हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Holi 2026mp news

