2 या 3 मार्च MP में कब है होलिका दहन? भद्रा और ग्रहण के बढ़ाया कन्फ्यूजन, जानिए सही तारीख

Holika Dahan 2026 Date: होली का त्योहार पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन सभी के घरों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं. लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर खुशी-खुशी यह त्योहार मनाते हैं. लेकिन, इस साल चंद्र ग्रहण और भद्रा की वजह से होलिका दहन की तारीख को लेकर खास स्थिति बन रही है. इस वजह से मध्य प्रदेश में लोग कन्फ्यूज हैं कि होलिका दहन 2 मार्च को होगा या 3 मार्च को. आइए हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं.

MP में कब है होलिका दहन?

पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की तारीख 2 मार्च को शाम 5:55 बजे शुरू होगी और 3 मार्च को शाम 5:07 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा की सही तारीख 3 मार्च है. होलिका दहन आमतौर पर इस तारीख को शुभ मुहूर्त में होता है. लेकिन 3 मार्च को ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा. ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है. इसलिए, होलिका दहन 3 मार्च को नहीं, बल्कि 2 मार्च को किया जाएगा.

होलिका दहन का शुभ समय

ज्योतिषियों के अनुसार इस साल होलिका दहन 2 से 3 मार्च के बीच रात में किया जाना चाहिए. 2 मार्च को उदय तिथि फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी होगी और इस तिथि को भद्रा भी है. भद्रा खत्म होने के बाद या पूंछ के समय होलिका दहन किया जा सकता है. इसलिए, होलिका दहन के लिए सबसे अच्छा समय 2 मार्च को सुबह 1:23 बजे से 2:34 बजे के बीच है. जो लोग शाम को होलिका जलाना चाहते हैं, वे 2 मार्च को शाम 6:24 बजे से 6:37 बजे के बीच दहन कर सकते हैं. इसके अलावा जो लोग 2 मार्च को शुभ समय के दौरान होलिका नहीं जला पाते हैं, वे 3 मार्च को शाम 6:47 बजे से 8:50 बजे के बीच ऐसा कर सकते हैं.

धुलंडी कब है?

चंद्र ग्रहण की वजह से रंगों का त्योहार होली, जिसे धुलेटी या धुलंडी भी कहते हैं, बुधवार 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. यह त्योहार बहुत जोश और खुशी के साथ मनाया जाता है. इस दिन सुबह से ही सभी लोग गुलाल (रंगीन पाउडर), रंग और पानी का इस्तेमाल करके परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ होली खेलते हैं.

