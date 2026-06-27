10 महीने से अटकी एमपी के किसानों की तीन किस्तें, जानिए कब मिलेगा सीएम किसान कल्याण योजना के 6000 रुपए?

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MP Farmer News: मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त हाल ही में क्रेडिट हो चुकी है. दरअसल, 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के करीब 9.44 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे. इस बीच मध्य प्रदेश के किसानों के मन में एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त कब आएगी.
बता दें कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार की तरफ से अगस्त 2025 के बाद से इस योजना की कोई नई किस्त जारी नहीं की गई है. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आखिरी यानी 13वीं किस्त 14 अगस्त 2025 को जारी हुई थी. उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगभग 83 लाख किसानों के खातों में 1671 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे.
किसानों को लाभ नहीं
इससे पहले 2 अगस्त 2025 को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी हुई थी. उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद राज्य की योजना की अगली किस्तें भी समय पर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तब से अब तक काफी समय बीत चुका है और किसानों को किसी नई किस्त का लाभ नहीं मिला है.
कब आएंगी ये किस्तें?
स्थिति यह है कि अब तक पीएम किसान योजना की 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त किसानों को मिल चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त अब तक लंबित पड़ी हुई हैं. इसका मतलब है कि किसानों के खाते में करीब 6000 रुपये अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि हर किस्त 2 हजार रुपये की होती है.
किसान लगाए उम्मीद
हालांकि, मोहन यादव सरकार या फिर कृषि विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं, कि जल्द ही प्रदेश सरकार इस पर बड़ा फैसला लेकर पेंडिंग पड़ी तीन किस्तें किसानों के खाते में भेज दे.
कैसे चेक करें स्टेटस?
अगर किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त का स्टेटस देखना चाहते हैं तो वे ऑनलाइन भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए https://saara.mp.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण हितग्राही स्थिति' का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या पीएम किसान आईडी डालकर और कैप्चा भरकर 'सर्च' करने पर पूरी जानकारी स्क्रीन पर देखी जा सकती है.
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