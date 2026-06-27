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10 महीने से अटकी एमपी के किसानों की तीन किस्तें, जानिए कब मिलेगा सीएम किसान कल्याण योजना के 6000 रुपए?

CM Kisan Kalyan Yojana Update: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त पेंडिंग पड़ी हुई है. लेकिन पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त किसानों को भेजी जा चुकी हैं. वहीं किसान आस लगाए बैठे हैं कि प्रदेश सरकार तीन किस्तों के पैसे कब भेजेगी.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 27, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:17 PM IST
10 महीने से अटकी एमपी के किसानों की तीन किस्तें, जानिए कब मिलेगा सीएम किसान कल्याण योजना के 6000 रुपए?
Image Credit: MP Farmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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