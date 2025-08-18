White Hibiscus Farming: अब विंध्य के खेतों में उगेगी सफेद गुड़हल, सिर्फ 6 महीने में किसान कमा सकते हैं दोगुना मुनाफा

Gudhal Ki Kheti: मध्य प्रदेश में खेती-किसानी में अब किसानों का तरीका बदल गया है. पहले जहां किसान केवल गेहूं, धान और सोयाबीन जैसी परंपरागत फसलों पर ध्यान देते थे, वहीं अब वे ऐसी खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं, जो कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा दे सके. विंध्य क्षेत्र में सफेद गुड़हल इसी बदलाव की नई मिसाल बनकर उभर रहा है. यह पौधा न सिर्फ खेत और बगीचे की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि इसके औषधीय और धार्मिक महत्व के कारण बाजार में भी इसकी अच्छी-खासी मांग है.

विंध्य में यह पौधा अभी बहुत कम दिखता है, लेकिन धीरे-धीरे किसानों में इसकी रुचि बढ़ रही है. जैव विविधता विशेषज्ञ चंदन सिंह ने बताया कि उनके बगीचे में करीब 25 किस्म के गुड़हल हैं, जिनमें लाल, पीला, गुलाबी और सफेद शामिल हैं. इनमें सफेद गुड़हल सबसे खास है, क्योंकि यह यहां बहुत कम मिलता है. खास बात यह है कि इसकी कलम उत्तराखंड से मंगाई गई थी और अब धीरे-धीरे कई स्थानीय किसान इसे अपनाने लगे हैं.

जानें क्या है धार्मिक महत्व

सफेद गुड़हल का धार्मिक और औषधीय महत्व भी लोगों को आकर्षित करता है. हिंदू धर्म में शिव और दुर्गा पूजा में इसे शुभ माना जाता है. वहीं, पुराने समय में बघेलखंड क्षेत्र के लोग इसके पत्ते और फूल से बने नुस्खों का इस्तेमाल बालों को मजबूत करने, त्वचा की बीमारियां दूर करने और घाव भरने में करते थे. आज भी गांवों में कई लोग इसका काढ़ा या पेस्ट बनाकर पारंपरिक इलाज करते हैं.

किसानों के लिए फायदेमंद

खेती के लिहाज से यह पौधा किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. बारिश के मौसम में इसकी कलम आसानी से लगा दी जाती है और महज 6 महीने में पौधा तैयार हो जाता है. ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होने के कारण किसान इसे आराम से उगा सकते हैं. दूसरी ओर दवा उद्योग, पूजा-पाठ और घरेलू उपयोग में इसकी लगातार मांग बनी रहती है, जिससे इसका दाम बाजार में स्थिर रहता है. किसानों को इससे एक साथ खूबसूरती और कमाई दोनों का फायदा मिलता है. (नोटः यहां दी गई जानकारी, जैव विविधता विशेषज्ञ के द्वारा दी गई है. खेती करने से पहले अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं.)

