Sehore History: सीहोर का पुराना नाम 'सिद्धपुर' क्यों था? जानिए इस ऐतिहासिक शहर का इतिहास

History Of Sehore: मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले का इतिहास काफ़ी पुराना है. मालवा क्षेत्र में स्थित यह शहर मौर्य, गुप्त और मराठों जैसे कई राजवंशों के अधीन रहा है. सीहोर पहले भोपाल रियासत का एक हिस्सा था. इस शहर में कई मंदिर, मठ, दरगाह, मस्जिद और गिरजाघर हैं जो ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से प्राचीन हैं. इसका पुराना नाम सिद्धपुर था. आइए जानते हैं कि सीहोर का पुराना नाम 'सिद्धपुर' क्यों था.

सीहोर का गौरवशाली इतिहास

दरअसल, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित सीहोर जिला एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, जिसे पहले सिद्धपुर कहा जाता था. सीहोर भोपाल रियासत का एक हिस्सा था. मध्य प्रदेश के गठन के बाद राजधानी भोपाल सीहोर जिले का हिस्सा थी. हालांकि 1972 में इसका विभाजन कर एक नया जिला भोपाल बनाया गया. यहां की नदियां, प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक स्थल इसकी सांस्कृतिक समृद्धि के प्रमाण हैं.

सीहोर का पुराना नाम 'सिद्धपुर' क्यों था?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सीहोर का पुराना नाम 'सिद्धपुर' था क्योंकि सीवन नदी के पास 'सिद्रपुर' नाम का एक स्थान था. सिद्रपुर से ही इस शहर का नाम पड़ा और बाद में इसे 'सिद्धपुर' के नाम से जाना जाने लगा. वहीं सीहोर का नाम अंग्रेजों ने शेर या सिंह के एंग्लो-इंडियन उच्चारण से लिया था. क्योंकि आसपास के जंगलों में शेर बड़ी संख्या में रहते थे.

अवंती का एक अभिन्न अंग

रिपोर्टों के अनुसार, प्राचीन शिलालेखों से पता चलता है कि योग संप्रदाय के संस्थापक महर्षि पतंजलि ने यहां प्रार्थना और पूजा में कुछ समय बिताया था. साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के यहां विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने का भी उल्लेख मिलता है. बता दें कि सीहोर अवंती का एक अभिन्न अंग रहा है. बाद में यह मगध वंश, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, अशोक महान, राजा भोज, पेशवा सरदारों, रानी कमलावती और भोपाल वंश के नवाबों का प्रशिक्षण स्थल रहा.

