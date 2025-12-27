नए साल पर एमपी में उमड़ेगा जनसैलाब, पहले ही पता कर लें इन जगहों के हालात?

New Year Travel Alert in MP: साल के आखिरी दिन चल रहे हैं और विंटर वेकेशन के चलते लोग बड़ी संख्या में घूमने-फिरने और नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं. खास तौर पर धार्मिक पर्यटन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. हर साल की तरह नए साल के पहले दिन मंदिरों में दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं. इसी वजह से देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भीड़ लगातार बढ़ रही है. अगर आप भी छुट्टियों में बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो रवाना होने से पहले हालात जरूर जान लें.

नए साल का असर टूरिस्ट स्पॉट्स और धार्मिक नगरी दोनों पर साफ दिख रहा है. देश के सबसे फेमस वृंदावन, वाराणसी और उज्जैन जैसे शहरों में हालात हाउसफुल हो चुके हैं. बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों के कारण भीड़ बेकाबू होती जा रही है. कई जगह होटल और धर्मशालाओं में एक भी कमरा खाली नहीं है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन ने उठाए कदम

वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई जगह सख्त कदम उठाए हैं. कहीं बाहरी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, तो कहीं प्रशासन ने नए साल तक न आने की एडवायजरी जारी की है. प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी है. ऐसे में बिना जानकारी पहुंचे पर्यटकों को लौटना भी पड़ सकता है, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय हालात जानना बेहद जरूरी हो गया है.

हर साल होती भारी भीड़

मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल और कालभैरव मंदिर में दर्शन के लिए हर साल नए साल पर भारी भीड़ उमड़ती है. इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. ग्वालियर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं. वहीं दतिया स्थित पीतांबरा पीठ में भी जबरदस्त भीड़ की संभावना है. मंदिर प्रबंधन के मुताबिक पिछले साल 70 से 75 हजार श्रद्धालु पहुंचे थे, इस बार भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.

कहां कहां होटल फुल ?

इसके अलावा, ओरछा, खजुराहो पर्यटन स्थलों पर भीड़ तेजी से बढ़ रही है. ओरछा में करीब 110 होटल पहले ही फुल हो चुके हैं, जिससे पर्यटकों को होम स्टे और गेस्ट हाउस का सहारा लेना पड़ रहा है. ग्वालियर क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग इन जगहों पर नया साल मनाने पहुंच रहे हैं. कुल मिलाकर धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर हालात काफी व्यस्त हैं, इसलिए प्लानिंग के साथ यात्रा करना ही बेहतर रहेगा.

