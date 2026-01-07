Advertisement
बीच सड़क 'हाई वोल्टेज ड्रामा', नाबालिग छात्रा से भिड़ी महिला, बाल खींचकर एक-दूसरे को नाखून से नोंचा

Chhattisgarh News-मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में महिला ने अपने पति से बात करने के शक में एक छात्रा की जमकर पिटाई कर दी. महिला का आरोप है कि नाबालिग छात्रा उसके पति से बात करती थी, समझाने के बाद भी नहीं मानी. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 07, 2026, 05:12 PM IST
Woman Beats up Schoolgirl-छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां रिश्तों के शक और आपसी विवाद में सड़क पर जमकर तमाशा किया गया है. जनकपुर थाना क्षेत्र के व्यस्त बाजार में मंगलवार 6 जनवरी को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक शादीशुदा महिला और एक स्कूली छात्रा के बीच जमकर मारपीट हुई. मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

पति से बातचीत के शक में विवाद
पूरा मामला शक और नाराजगी से जुड़ा हुआ है. मारपीट करने वाली महिला का आरोप है कि एक नाबालिग स्कूली छात्रा उसके पति के साथ लगातार संपर्क में थी. महिला के अनुसार, दोनों के बीच फोन पर काफी लंबी बातचीत होती थी. महिला ने पहले भी छात्रा को समझाने की कोशिश की थी. साथ ही पति से दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन छात्रा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया. 

बीच सड़क पर हुआ ड्रामा
महिला ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पति के मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड्स देखे थे, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया. इसी बात का आमना-सामना करने के लिए वह मंगलवार को छात्रा के पास पहुंची थी. शुरुआत में महिला छात्रा को समझाने के इरादे से गई थी, लेकिन बातचीत ने देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया. गुस्सा इस कदर भड़का कि दोनों के बीच सड़क पर ही हाथापाई हो गई. 

छात्रा को नाखून से नोंचा
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों एक-दूसरे के बाल खींच रही हैं और हाथापाई कर रही हैं. इस दौरान महिला ने छात्रा को नाखून से बुरी तरह नोंच दिया, जिससे छात्रा के चेहरे पर चोट के गहरे निशान आ गए. मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को अलग कराया और मामले को शांत कराया. 

पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया
इस घटना की सूचना मिलते ही जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही छात्रा वहां से जा चुकी थी. पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और थाने ले गई. घटना को लेकर जनकपुर थाना प्रभारी ओमप्रकाश दुबे ने बताया कि पुलिस टीम तुरंत मौके पर भेजी गई थी, लेकिन पीड़ित छात्रा के वहां न होने की वजह से उसका पक्ष अभी सामने नहीं आया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

