अपने पसंदीदा शादीशुदा मर्द के साथ रह सकती है महिला! MP हाई कोर्ट ने कहा- ऐसा कोई कानून नहीं...
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2893283
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अपने पसंदीदा शादीशुदा मर्द के साथ रह सकती है महिला! MP हाई कोर्ट ने कहा- ऐसा कोई कानून नहीं...

MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बालिग महिला पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ रह सकती है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोके.

 

|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PC: Meta AI
PC: Meta AI

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा है कि महिला अपनी मर्जी से किसी शादीशुदा मर्द के साथ रह सकती है. ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी महिला को पहले से विवाहित पुरुष के साथ रहने से रोकता हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वे शादी कर लेते हैं, तो केवल पहली पत्नी ही द्विविवाह का मामला दर्ज करा सकती है. कोर्ट ने कहा कि वह नैतिकता के मामले में दखल नहीं देगा. 

यह भी पढ़ें: MP Teacher e-Attendance: अब 'माटसाब' नहीं मार पाएंगे बंक! एमपी में स्कूलों शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती

 

पसंदीदा शादीशुदा मर्द के साथ रह सकती है महिला!
दरअसल, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए मप्र हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून किसी महिला को विवाहित पुरुष के साथ रहने से नहीं रोकता. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला शादी करती है, तो केवल पहली पत्नी ही द्विविवाह का मामला दर्ज करा सकती है. 

जानिए पूरा मामला
अदालत 18 वर्ष से अधिक आयु की एक महिला की हिरासत के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि महिला एक विवाहित व्यक्ति के साथ चली गई थी, जबकि उसे अपने माता-पिता के साथ रहना चाहिए था. सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस व्यक्ति के साथ महिला रहना चाहती है, उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया है और तलाक चाहता है.

यह भी पढ़ें: भोपाल से लखनऊ के बीच चलने वाली 'वंदे भारत' से जुड़ी बड़ी खबर, स्वीकार हुआ यह प्रस्ताव

 

MP हाई कोर्ट ने क्या कहा?
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को दिए अपने फैसले में कहा कि महिला बालिग है और उसे यह तय करने का अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहती है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती है, चाहे वह पहले से शादीशुदा हो या नहीं, यह उसका निजी फैसला है. महिला को यह तय करने का भी अधिकार है कि यह सही है या गलत. कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिला को किसी शादीशुदा पुरुष के साथ रहने से रोकता हो. कोर्ट नैतिकता से जुड़े मामलों में कोई तर्क नहीं दे सकता और यह मानते हुए कि महिला को उस व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है जिसके साथ वह रहना चाहती है.

अदालत ने कहा कि चूंकि महिला ने अपने माता-पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया है, इसलिए पुलिस से अनुरोध है कि वह महिला से यह वचनपत्र लेने के बाद उसे रिहा कर दें कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने जा रही है और जिस व्यक्ति के साथ वह रह रही है उससे भी यह पुष्टि ले लें कि उसने उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया है. (सोर्स- हिंदुस्तान)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mp newsmadhya pradesh news in hindi

Trending news

mp education news
अब 'माटसाब' नहीं मार पाएंगे बंक! एमपी में स्कूलों शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती
bhopal news
भोपाल में मटकी फोड़ उत्सव में लगेगा बॉलीवुड का तड़का! एक्टर सुनील शेट्टी होंगे शामिल
Kawardha Breaking News
कामठी मंदिर विवाद पर बवाल, पंडरिया में फिर भड़के हिंदू संगठन, बिलासपुर हाईवे जाम
damoh news
दमोह में रहस्यमई बीमारियों का प्रकोप, अस्पताल में रोज आ रहे 400 से ज्यादा मरीज
mp news in hindi
मध्य प्रदेश में आज कहां-क्या चल रहा खास? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी खबरें
mp news in hindi
यूपी में सब इंस्पेक्टर भर्ती-2025 से ग्वालियर यूनिवर्सिटी में हलचल तेज, जानिए वजह
MP Weather News
बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव से एमपी में तबाही! 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट
mp news
साथ जिए, साथ मरे... पति-पत्नी के अमर प्रेम ने सबको किया भावुक, एक साथ छोड़ी दुनिया
ujjain news
डॉक्टरों ने मृत बताया, स्पीड ब्रेकर के झटके से जिंदा हुई महिला, हुआ अनोखा चमत्कार
mp news
1100 करोड़ से बना MP का सबसे लंबा फ्लाईओवर, 10 मिनट में पूरा होगा सफर, जानें खासियत
;