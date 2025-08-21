Panna News: एंबुलेंस नहीं आई, बस बन गई चलती-फिरती डिलीवरी रूम! ड्राइवर-कंडक्टर ने बचाई मां-बच्चे की जान

Panna News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक गर्भवती महिला ने बस में ही बच्चे को जन्म दिया. जी हां, प्रसव पीड़ा होने पर महिला को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई. तीन घंटे इंतज़ार के बाद परिजनों ने उसे एक यात्री बस में बिठाया. बस में जब महिला की हालत बिगड़ी तो ड्राइवर और कंडक्टर ने मानवता दिखाई और बस को सीधे जिला अस्पताल पहुंचा दिया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने बस में ही बच्चे को जन्म दे दिया.

गर्भवती महिला को नहीं मिली एंबुलेंस

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला को सुबह तक एम्बुलेंस नहीं मिल पाई. पन्ना जिले के सिमरिया तहसील क्षेत्र की रहने वाली इस गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा तेज होने पर परिजनों ने सिमरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था. वहां प्रसव नहीं हो सका और उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. परिजनों ने जननी एक्सप्रेस, 108 नंबर पर कई बार फोन किया लेकिन एम्बुलेंस नहीं आ सकी.तीन घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद वे भोपाल से अजयगढ़ पन्ना जा रही विंध्याचल यात्री बस में सवार हुए. जैसे ही महिला बस में चढ़ी उसे तेज़ प्रसव पीड़ा शुरू हो गई.

ड्राइवर-कंडक्टर ने बचाई मां-बच्चे की जान

बस में सवार लोगों ने उसे रास्ते में अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होने की सलाह दी. लेकिन महिला ने बताया कि डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल जाने की सलाह दी है. जिसके बाद ड्राइवर और बाकी सभी लोगों ने तय किया कि वे बस को सीधे जिला अस्पताल ले जाएंगे. सभी ने अस्पताल की तरह पर्दे लगाकर बस को पैक कर दिया. हालांकि, अस्पताल जाने से पहले ही गर्भवती महिला के बच्चे का सिर बाहर आ गया और बस में सवार लोगों की चिंता और बढ़ गई. जिसके बाद ड्राइवर ने बस को तेजी से पन्ना जिला अस्पताल की ओर भगा दिया. फिलहाल, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

रिपोर्ट- पीयूष शुक्ला

