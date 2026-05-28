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चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ा भारी, महिला ट्रेन के नीचे फंसी, RPF जवानों ने बचाई जान

Narmadapuram News: बुधवार शाम नर्मदापुरम जिले के इटारसी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया. प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय फिसलकर ट्रेन के नीचे गिर गई.

 

Written By  Abhishek Gour|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 28, 2026, 07:50 AM IST
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चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ा भारी, महिला ट्रेन के नीचे फंसी, RPF जवानों ने बचाई जान

Narmadapuram News:  नर्मदापुरम जिले के इटारसी रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया. एक महिला जो अपने दो महीने के बच्चे को गर्मी से राहत देने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी ट्रेन से नीचे उतरी थी, ट्रेन के चलने के बाद वापस चढ़ने की कोशिश में फिसलकर ट्रेन के नीचे गिर गई. इस घटना से स्टेशन पर अफरा-तफरी और दहशत फैल गई. गनीमत रही कि RPF जवानों की मुस्तैदी और सूझबूझ की वजह से महिला की जान बच गई. इस घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला पैर
रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन शाम 4:24 बजे इटारसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची और अपने तय ठहराव के बाद शाम 4:34 बजे वहां से रवाना हो गई. इस दौरान एक महिला यात्री अपने दो महीने के बच्चे को गोद में लिए हुए प्लेटफॉर्म पर उतरी. जैसे ही ट्रेन चलने लगी महिला ने सबसे पहले बच्चे को ट्रेन के अंदर मौजूद अपने पति को थमाया और फिर खुद चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की. इसी कोशिश में उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे गिर गई. जिस पल यह हादसा हुआ प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार शुरू हो गई.

RPF जवानों ने बचाई जान
घटना को देखते ही ट्रेन गार्ड ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया. इसी बीच एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल जो घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए थे, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस महिला को ट्रेन के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. यह पूरी घटना स्टेशन के सर्विलांस कैमरों के साथ-साथ यात्रियों के मोबाइल फोन में भी कैद हो गई, और अब इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वायरल वीडियो में RPF कर्मियों की बहादुरी और त्वरित कार्रवाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है.

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बिहार की रहने वाली है महिला
घायल महिला की पहचान मोहम्मद उबेद आलम (उम्र 30 वर्ष) की पत्नी के रूप में हुई है, जो बिहार के सीतामढ़ी स्थित वार्ड नंबर 9 इंदरवा की रहने वाली हैं. महिला नंदी यार्ड से बरौनी जंक्शन की यात्रा कर रही थीं और कोच S-6 में बर्थ नंबर 58 और 59 पर बैठी थीं. घटना के बाद महिला का शुरुआती इलाज रेलवे डॉक्टरों ने किया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में इटारसी के सरकारी अस्पताल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार महिला की कमर और दोनों पैरों की जांघों में फ्रैक्चर हुआ है, साथ ही उन्हें अंदरूनी चोटें भी आई हैं. साथी यात्रियों ने RPF कर्मियों की बहादुरी और तत्परता की जमकर तारीफ की.

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