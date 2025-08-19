आई लव यू... कहकर फूट-फूटकर रोई महिला, 5 वीडियो बनाकर छलकाया दर्द, गड्ढे में मिली लाश
आई लव यू... कहकर फूट-फूटकर रोई महिला, 5 वीडियो बनाकर छलकाया दर्द, गड्ढे में मिली लाश

MP News:  शिवपुरी से महिला की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. महिला ने पहले इंटरनेट पर 5 वीडियो पोस्ट किए थे फिर उसने अपनी जान दे दी.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:36 PM IST
shivpuri news
shivpuri news

Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी से महिला की मौत का दर्दनाक मामला सामने आया है. महिला ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी है. सोमवार से लापता महिला का शव गड्ढे में भरे पानी में मिला है. खुदकुशी से पहले महिला ने सोशल मीडिया पर 5 वीडियो पोस्ट किए थे जिसमें वो खूब रोते और अपने बच्चे से बिछड़ने के गम को व्यक्त करते नजर आ रही है. 

क्या है पूरा मामला
पूरी घटना शिवपुरी की है, यहां एक 24 साल की  महिला का शव  क्रेशर के गड्ढे में भरे पानी से बरामद किया गया है. महिला कई घंटों से लापता था जिसकी बाद अचनाक से मिली लाश ने हर किसी को हैरान कर दिया है. लापता होने से पहले महिला ने अपने फोन से 5 अलग-अलग वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किए थे. सभी वीडियो में महिला को रोते देखा जा सकता है. वीडियो में महिला अपने पति और ससुरवालों को उसकी स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते दिखाई दे रही तो किसी वीडियो में अपने बेटे को खोने के दुख को बयां कर रही है. 

पति और ससुरालवालों को बताया दोषी
सुसाइड से पहले महिला ने 5 वीडियो बनाए थे. एक वीडियो में महिला को, बच्चा मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है, तू ही मेरी जिंदगी है, मम्मा को बस तू चाहिए और कोई नहीं. आई लव यू बच्चे. मुझे इन लोगों ने तुझसे दूर कर दिया है. तेरे बगैर जीकर मैं क्या करुंगी. आई मिस यू बच्चे कहते सुना जा सकता है. वहीं बाकी अन्य वीडियो में महिला अपने पति समेत सास-ससुर औक देवर को अपने मौत का जिम्मेदार ठहराती नजर आती है. वीडियो में महिला ने बताया कि कैसे उसके ससुरालवाले उसे प्रताड़ित करते है और उसका बच्चा भी उससे छीन लिए है. वहीं अन्य वीडियो में महिला अपने बेटे को नाना-नानी के पास रहने की सलाह देती है.

दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित 
महिला की पहचान बीनू यादव के रुप मे हुई है. 5 साल पहले उसकी शादी राजस्थान के  प्रशांत यादव से हुई थी. बीनू  का अक 3 साल का बेटे भी है जिसे ससुरालवालों ने अपने पास रखा है. बीनू के घरवालों ने बताया कि ससुराल वाले उसेदहेज के लिए  प्रताड़ित करते थे और इसी चक्कर में 29 जुलाई को उसे घर से बेघर कर दिया था. बेटे को उससे अलग करने की वजह से बीनू काफी दुखी थी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. शिवपुरी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: पत्रिका

Shivpuri News

Shivpuri News
;