जबलपुरिया भी गजब हैं! महिला ने बुर्के के ऊपर पहला रेनकोट और पड़ोसी के घर कर दिया कांड, कई दिन से थी नजर
जबलपुरिया भी गजब हैं! महिला ने बुर्के के ऊपर पहला रेनकोट और पड़ोसी के घर कर दिया कांड, कई दिन से थी नजर

Jabalpur Local News: शहर के अमखेरा गली नंबर एक में परवेज कुरैशी और उनकी पत्नी साजदा बी बाहर गए और जब घर वापस आते तो हाल देख होश उड़ गए, पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी में संदिग्ध महिला दिखी, जिसने बिना बारिश रेनकोट पहना हुआ था, वो भी बुर्के के ऊपर....

Written By  Zee News Desk|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 19, 2025, 12:56 PM IST
जबलपुरिया भी गजब हैं! महिला ने बुर्के के ऊपर पहला रेनकोट और पड़ोसी के घर कर दिया कांड, कई दिन से थी नजर

Jabalpur Crime: जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक अजीब वारजात हुई जिसे सुन सबका ध्यान उस खबर पर जा रहा है. एक महिला की पड़ोसी के घर पर लंबे समय से नजर बनी हुई थी. इसके लिए उसने गजब प्लानिंग की. घर की रेकी करती रही. कई दिन बाद जब घर के लोग कहीं गए हुए थे, तो कांड कर दिया. पहले बुर्का पहना, उसके ऊपर रेनकोट पहना. जबकि बारिश हो ही नहीं रही थी. कैमरे से बचने के लिए इतने घटकर्म किए लेकिन तब भी महिला बच नहीं पाई. सीसीटीवी ने सारी पोल खोल दी. 

अमखेरा गली नंबर एक का मामला
जबलपुर में एक महिला की नजर पड़ोसी के गहनों पर लंबे समय से नजर थी. उसने गहने चोरी करने का मन बना लिया. सबसे पहले पड़ोसी से जान पहचान बढ़ाई, उसके घर आना जाना शुरू किया, जिससे घर की रेकी हो सके. कौन कब कहां जाता है. इतना ही नहीं घर आते जाते में अलमारी और लॉकर की चाबी भी चुरा ली. अब इंतजार करने लगी घर खाली मिलने का. जब वो दिन आया, पड़ोसी के घर पर ताला लगा मिला तो महिला ने एक्शन कर दिया. उसने बरसाती पहनी और  घर के अंदर घुस गई. अलमारी का ताला खोला और गहने ले उड़ी. मामला अमखेरा गली नंबर एक का है. परवेज कुरैशी अपनी पत्नी साजदा बी के साथ रहते हैं. परवेज बाहर गए और पत्नी अपने मायके. एक दिन बाद घर लौटे तो देख दंग रह गए. अलमारी में रखे सोने-चांदी के गहने चोरी हो चुके थे. 

CCTV ने खोला पूरा मामला
पड़ोसी ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी. नई दुनिया के मुताबिक पुलिस ने जैसे ही सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो महिला की पहचान हो गई. चोरी वाले मकान के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच में एक संदिग्ध महिला दिखी. महिला ने बिना बारिश के ही रेनकोट पहना हुआ था और वो भी बुर्के के ऊपर. बारिश नहीं हो रही थी, तब भी बरसाती देख पुलिस को शक हुआ. पूछताछ की तो उसकी पहचान पड़ोस में रहने वाली संजीदा बी के नाम की हुई. महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.   

