यूट्यूब पर वायरल नहीं हुए वीडियो तो अपनाया शॉर्टकट तरीका, अब पुलिस के भी उड़े हक्के-बक्के
यूट्यूब पर वायरल नहीं हुए वीडियो तो अपनाया शॉर्टकट तरीका, अब पुलिस के भी उड़े हक्के-बक्के

MP News: जबलपुर में एक यूट्यूबर महिला को चोरी करना भारी पड़ गया. यूट्यूब चैनल पर कमाई न होने की वजह से महिला ने अपने सहेली के घर से लाखों की चोरी की. आरोपी मिहला जबलपुर पुलिस के गिरफ्त में है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:58 PM IST
jabalpur news
jabalpur news

Jabalpur Youtuber Turned into Thief: मध्य प्रदेश के जबलपुर से अजब गजब मामला सामने आया है. यहां यूट्यूब पर कूकिंग वाडियो बनाने वाली यूट्यूबर महिला अचानक से चोरी कर बैठती है. चोरी के लिए उसने किसी और का घर नहीं बल्कि खुद अपनी सहेली के घर को निशाना बनाया. सहेली के घर से लाखों के गहने साफ किए फिर वहां से फरार हो गई. 

यूट्यूबर बनी चोरनी
ये पूरा मामला जबलपुर के गोहलपुर का है. यहां एक यूट्यूबर महिला ने अपनी सहेली के घर ही बड़ा हाथ मार लिया है. महिला ने अपनी दोस्त के घर से करीब 10 लाख के गहनों की हैरा फेरी की है. महिला ने इस कदर अपने चोरी के वारदात को अंजाम दिया कि पहले उसकी सहेली को जरा भी शक नहीं हुआ लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई. आरोपी महिला ने ये सबकुछ उसके यूट्यूब वीडियो नहीं चलने पर किया है.

यूट्यूब वीडियो पर लगा ताला
दरअसल, आरोपी महिला का नाम संजीदा बी है जो हाउसवाइफ होने के साथ-साथ एक यूट्यूबर भी है. संजीदा यूट्यूब पर कूकिंग वाडियो बनाती थी और उन्हें अपने चैनल पर अप्लोड किया करती थी. चैनल पर कई वीडियो डालने के बाद ना लाइक आ रहे थे ना ही कोई चैनल पर सब्सक्रिप्शन. चैनल पर मानो सूखा पड़ गया था. वीडियोज के चक्कर में संजीदा  ने बाजार से करीब 4 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था क्योंकि सारी जमापूंजी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में लग चुका था. अब उसपर कर्जे चुकाने का दवाब बनता जा रहा था. 

ऐसे की चोरी की खतरनाक प्लानिंग
संजीदा ने चोरी के लिए अपनी सहेली साजदा बी का घर चुना. साजदा का ससुराल जबलपुर में ही था. संजीदा का साजदा के ससुराल आना जाना लगा रहता था. 17 जुलाई के दिन जब साजदा मायके आई तो संजीदा उसके घर मिलने पहुंची. संजीदा  की नजर साजदा के बैग पर पड़ी जिसमें उसकी सहेली के ससुराल की चाबी थी. मौका देखते ही संजीदा ने चाबी चुराई और 4 किलोमीटर दूर साजदा के ससुराल हाथ साफ करने पहुंची. संजीदा ने अलमारी से कीमती गहने चुराए और बड़े ही सफाई से दरवाजा बंदकर लौट आई, और चाबी फिर से साजदा के बैग में डाल दी. 

ऐसे पकड़ी गई आरोपी
22 जुलाई को जब साजदा अपने ससुराल पहुंची तो उसे अलमारी से गहने गायब मिले. ताला लगे होने से उसका शक गहराया. फिर दो दिन बाद 24 जुलाई को पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज का गई. पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसके बाद संजीदा के चोरी करने करने का पता चला. संजीदा  बुर्का पहने साजदा  के घर चोरी करने पहुंची थी लेकिन गाड़ी के नंबर ने उसकी पोल खोल दी. पुलिस ने संजीदा को हिरासत में लिया उससे पूछताछ की गई. संजीदा ने अपनी चोरी कबूल की और बताया कि उसने  सोने के 2 हार, 2 कंगन, मंगलसूत्र, 3 अंगूठियां, कान के टॉप्स, नाक की नथनी, लॉकेट, चेन, चांदी की पायल और बिछिया की चोरी की है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. जबलपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: दैनिक भास्कर

