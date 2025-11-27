WPL मेगा ऑक्शन में इस टीम ने लगाया क्रांति गौड़ पर दांव, जानिए कितना मिलेगा पैसा

MP News-विमेंस प्रीमियर लीग की पहली मेगा ऑक्शन में छतरपुर की क्रांति गौड़ को यूपी वॉरियर्स की टीम ने 50 लाख रुपए में खरीदा है. क्रांति गौड़ का बेस प्राइज 50 लाख रुपए था. दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उन्हे खरीदा था, लेकिन यूपी वॉरियर्स से आरटीएम का इस्तेमाल करते हुए क्रांति को वापस अपने खेमे में जगह दी है.
Trending Photos
Cricketer Kranti Goud WPL Auction-विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की पहली मेगा नीलामी में महिला खिलाड़ियों को ऑक्शन हो रही है. इस नीलामी में महिल क्रिकेट विश्व कप विजेता क्रांति गौड़ को यूपी वॉरियर्स की टीम ने 50 लाख रुपए में खरीद लिया है. छतरपुर की क्रांति गौड़ को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख में RTM कार्ड का इस्तेमाल कर अपने पास रखा लिया है. उनका बेस प्राइज 50 लाख रुपए थे, इसी प्राइज पर उन्हें खरीदा गया है.
वर्ल्ड कप में रहा था शानदार प्रदर्शन
क्रांति गौड़ ने महिला वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले थे, जिनमें उन्होंने 9 विकेट झटके थे. उनके इसी शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने सुर्खियां बटोरी थीं. इसी कारण उनका बेस प्राइज 50 लाख रुपए तय किया गया था. उन्हें एक करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उनकी बोली 50 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ी.
दिल्ली ने लगाई बोली, यूपी ने मारा हाथ
ऑक्शन में क्रांति गौड़ को बेस प्राइज पर खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बोली लगाई. किसी और टीम के बोली नहीं लगाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स रेस में आगे थी, लेकिन आखिरी वक्त में यूपी वॉरियर्स ने RTM का इस्तेमाल करते हुए क्रांति गौड़ को 50 लाख रुपए में खरीद लिया. विमेंस प्रीमियर लीग के इस सीजन भी क्रांति गौड़ यूपी वॉरियर्स की टीम के लिए खेलती हुईं नजर आएंगी.
बचपन से ही क्रिकेट में थी रुचि
क्रांति गौड़ के टीचर बीएल प्रजापति ने बताया कि क्रांति को बचपन से क्रिकेट में विशेष रुचि थी. वह रोजाना स्कूल आती थीं, लेकिन कभी-कभी क्लास बंक करके घुआरा चौकी में पुलिसकर्मियों के साथ क्रिकेट खेलने चली जाती थीं. उन्होंने कहा कि क्रांति गौड़ ने जिले के साथ-साथ प्रदेश का नाम भी रोशन किया है. बता दें कि विमेंस प्रीमियर लीग की इस नीलामी में मध्यप्रदेश की कुल 12 महिला खिलाड़ी शामिल हैं.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!