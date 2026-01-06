CM मोहन ने निभाया अपना वादा, क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की नौकरी बहाल, 13 साल बाद फिर पुलिस सेवा में

Kranti Gaur Father Reinstated: विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह को उनकी नौकरी पर वापस रख लिया गया है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने दो महीने पहले क्रांति के पिता को नौकरी बहाल करने की घोषणा की थी. उन्होंने अपना वादा पूरा किया और सोमवार को मुन्ना सिंह को नौकरी पर बहाल कर दिया गया. इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी किए हैं और यह तय किया गया है कि मुन्ना सिंह को "नो वर्क, नो पे" (कार्य नहीं वेतन नहीं) के आधार पर सेवा में रखा जाएगा.

क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की नौकरी बहाल

महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पद पर कार्यरत थे. उन्हें 2012 में चुनाव ड्यूटी के दौरान कथित लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था. यह मामला पिछले 13 सालों से पेंडिंग था, जिससे परिवार को काफी आर्थिक और सामाजिक परेशानी हो रही थी. अब आखिरकार मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने अपना वादा निभाते हुए राज्य की शान क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह को पुलिस सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है.

मुख्यमंत्री ने निभाया अपना वादा

बता दें कि जब मुख्यमंत्री मोहन ने वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद हुए सम्मान समारोह में क्रांति गौड़ को सम्मानित किया था, तो क्रांति ने अपने पिता की परेशानी मुख्यमंत्री को बताई और उनसे अनुरोध किया था कि उनकी नौकरी वापस बहाल कर दी जाए. मुख्यमंत्री ने उन्हें नियमों के दायरे में मदद का भरोसा दिया था.

वर्दी में रिटायर होने का सपना होगा सच

DGP द्वारा जारी ऑफिशियल आदेश के अनुसार मुन्ना सिंह को नौकरी पर बहाल कर दिया गया है.हालांकि, उन्हें 'नो वर्क, नो पे' (कार्य नहीं, वेतन नहीं) के सिद्धांत पर बहाल किया गया है. इस फैसले से न सिर्फ एक खिलाड़ी की गरिमा बहाल हुई है, बल्कि गौर परिवार को भी बहुत बड़ा सहारा मिला है. अब क्रांति का अपने पिता को पुलिस की वर्दी में पूरे सम्मान के साथ रिटायर होते देखने का दिल का सपना आखिरकार सच हो सकता है.

