Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3064930
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

CM मोहन ने निभाया अपना वादा, क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की नौकरी बहाल, 13 साल बाद फिर पुलिस सेवा में

MP News: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ से किया अपना वादा पूरा करते हुए उनके पिता मुन्ना सिंह की नौकरी बहाल कर दी है. वे 2012 से सस्पेंड थे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 06, 2026, 06:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM मोहन ने निभाया अपना वादा, क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की नौकरी बहाल, 13 साल बाद फिर पुलिस सेवा में

Kranti Gaur Father Reinstated: विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह को उनकी नौकरी पर वापस रख लिया गया है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने दो महीने पहले क्रांति के पिता को नौकरी बहाल करने की घोषणा की थी. उन्होंने अपना वादा पूरा किया और सोमवार को मुन्ना सिंह को नौकरी पर बहाल कर दिया गया. इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी किए हैं और यह तय किया गया है कि मुन्ना सिंह को "नो वर्क, नो पे" (कार्य नहीं वेतन नहीं) के आधार पर सेवा में रखा जाएगा.

क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की नौकरी बहाल
महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पद पर कार्यरत थे. उन्हें 2012 में चुनाव ड्यूटी के दौरान कथित लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था. यह मामला पिछले 13 सालों से पेंडिंग था, जिससे परिवार को काफी आर्थिक और सामाजिक परेशानी हो रही थी. अब आखिरकार मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने अपना वादा निभाते हुए राज्य की शान क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह को पुलिस सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है.

मुख्यमंत्री ने निभाया अपना वादा
बता दें कि जब मुख्यमंत्री मोहन ने वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद हुए सम्मान समारोह में क्रांति गौड़ को सम्मानित किया था, तो क्रांति ने अपने पिता की परेशानी मुख्यमंत्री को बताई और उनसे अनुरोध किया था कि उनकी नौकरी वापस बहाल कर दी जाए. मुख्यमंत्री ने उन्हें नियमों के दायरे में मदद का भरोसा दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

वर्दी में रिटायर होने का सपना होगा सच
DGP द्वारा जारी ऑफिशियल आदेश के अनुसार मुन्ना सिंह को नौकरी पर बहाल कर दिया गया है.हालांकि, उन्हें 'नो वर्क, नो पे' (कार्य नहीं, वेतन नहीं) के सिद्धांत पर बहाल किया गया है. इस फैसले से न सिर्फ एक खिलाड़ी की गरिमा बहाल हुई है, बल्कि गौर परिवार को भी बहुत बड़ा सहारा मिला है. अब क्रांति का अपने पिता को पुलिस की वर्दी में पूरे सम्मान के साथ रिटायर होते देखने का दिल का सपना आखिरकार सच हो सकता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mp newscm mohan yadav

Trending news

mp news
CM मोहन ने निभाया अपना वादा, क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की नौकरी बहाल, 13 साल बाद
Jyotiraditya Scindia
शादी कब करेंगे महाआर्यमन सिंधिया? पार्टनर को लेकर कह दी ये बात, रोड शो में लगी चोट
Betul Bus Accident
बैतूल में भीषण सड़क हादसा, भोपाल-नागपुर NH पर पलटी यात्री बस, 15 यात्री घायल
Burhanpur Wedding
हाथ में तलवार...सिर पर साफा, बुरहानपुर में निकली अब तक की सबसे अनोखी बारात
kubeshwar Dham
RSS की तुलना भगवान शिव से करने के मामले में प्रदीप मिश्रा पर क्या बोले पूर्व सीएम?
guna news
गुना में खाकी पर खूनी हमला, NH-46 पर आंखों में मिर्ची झोंककर बरसाईं लाठियां
chhatarpur news
बेडरूम में पति की हैवानियत! बेटी के सामने पत्नी के साथ करता रहा ये काम, CCTV में कैद
Indore Contaminated Water
इंदौर में पानी व्यवस्था चरमराई! बीमारियों के डर से घर-घर लग रहे RO वॉटर प्यूरिफायर
ashoknagar news
यूपी का सुपारी किलर एमपी में गिरफ्तार, पूछताछ में सार्प शूटर ने किया बड़ा खुलासा
Indore Water Contamination
इंदौर से नहीं लिया सबक? नाली से गुजरती पाइपलाइन, जानें ये कितना है खतरनाक