/क्यों मनाया जाता है आदिवासी दिवस? एमपी में कहां-कौन सी रहती है जनजातियां, जानें कोलंबस दिवस से जुड़ी कहानी

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MP Tribal Population: आदिवासी समुदाय के लोग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में रहते हैं. इनकी भाषा, रहन-सहन से लेकर खानपान तक काफी अलग होता है. इसके अलावा, इनकी अपनी अलग पहचान और परंपराएं भी हैं. आदिवासी लोगों के अधिकार, विकास और उनकी पुरानी परंपराओं को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है. इसी वजह से हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है. बता दें कि साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासी लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर दुनियाभर में जागरूकता बढ़ाने की पहल शुरू की थी.
आदिवासी समुदाय के लोगों की सबसे खास बात है कि इनका प्रकृति से बहुत गहरा नाता रहा है. जंगल, पहाड़ और जमीन उनके जीवन का अहम हिस्सा माने जाते हैं. हालांकि, समय के साथ जंगलों का क्षेत्र कम हुआ है और प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा है. वहीं, आधुनिक जीवनशैली के बढ़ते असर से आदिवासी समुदाय के सामने अपनी पुरानी परंपराओं, संस्कृति और पहचान को बचाए रखने की चुनौती भी बढ़ रही है. इसके बावजूद इनके अपने अलग त्योहार, धार्मिक मान्यताएं, भाषाएं, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक पहचान आज भी देखने को मिलती है.
क्या है आदिवासियों का इतिहास?
इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय का पारंपरिक खाना भी पेड़-पौधों और प्रकृति से जुड़ा हुआ है. इनके कई त्योहार और धार्मिक परंपराएं भी प्रकृति के आसपास ही जुड़ी हैं. दुनिया में करीब 50 करोड़ आदिवासी लोग रहते हैं और अलग-अलग समुदायों में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया की करीब 22 फीसदी जमीन पर आज भी आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं. प्रकृति और पर्यावरण को बचाने में भी इन समुदायों की बड़ी भूमिका मानी जाती है. हालांकि, आदिवासी समाज की कई भाषाएं धीरे-धीरे खत्म होने के खतरे में हैं. ऐसे में इन भाषाओं को बचाने की जरूरत भी बढ़ गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2016 में करीब 2,680 आदिवासी भाषाएं खत्म होने की कगार पर थीं. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासी भाषाओं और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए साल 2019 को आदिवासी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था.
कोलंबस दिवस से है इसका संबंध
बता दें कि अमेरिका में लंबे समय तक 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस मनाया जाता था. लेकिन वहां के मूल निवासी समुदाय के लोग कोलंबस और उनके बाद बनी उपनिवेशवादी व्यवस्था को अपने इतिहास और अधिकारों पर पड़े गंभीर असर से जोड़कर देखते रहे हैं. इसके बाद उन्होंने कोलंबस दिवस की जगह आदिवासी दिवस मनाने की मांग उठाई. इसी मुद्दे को लेकर साल 1977 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ. इस सम्मेलन में आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी पहचान से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया और कोलंबस दिवस की जगह आदिवासी दिवस मनाने की मांग सामने आई. इसके बाद आने वाले वर्षों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी सांस्कृतिक पहचान को लेकर दुनियाभर में जागरूकता बढ़ती गई.
इन राज्यों में रहते हैं आदिवासी ?
दरअसल, देश में बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं. इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में अलग-अलग जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं. बताया जाता है कि देश में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़ आदिवासी रहते हैं, जो प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 21 फीसदी माना जाता है. मध्य प्रदेश में गोंड, भील, बैगा, सहरिया, कोरकू समेत कई जनजाति के लोग रहते हैं. इनमें गोंड समुदाय सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रहते हैं. इसके अलावा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रहते हैं.
यहां हैं सबसे ज्यादा आदिवासी
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग अलीराजपुर में रहते हैं. यहां की कुल आबादी का लगभग 89% से 90% हिस्सा आदिवासी लोग रहते हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक, अलीराजपुर जिले की कुल जनसंख्या 7,28,000 थी. इनमें लगभग 6.4 लाख लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं. इसी लिए इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासियों वाला जिला माना जाता है. बताया जाता है कि यहां पर भील और भीलाला जनजातियों के लोग ज्यादा रहते हैं. इन जनजातियों की अपनी अलग संस्कृति और पुराना इतिहास है. जो कि पूरे देश में खास पहचान दिलाता है.
एमपी में रहती हैं इतनी जनजाति
1. गोंड: गोंड जनजाति, एशिया के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में माना जाता है. इनकी आबादी तीन मिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है. फिर भी कुछ गोंड समुदाय आज भी बाकी समाज से काफी दूर रहकर अपना जीवन जीते हैं. गोंड लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिन्हें उनकी मूल भाषा में 'बहादेव' कहा जाता है. इस जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल और छिंदवाड़ा में पाई जाती है.
2. भीलः भील जनजाति भी भारत के बड़े आदिवासी समुदायों में से एक मानी जाती है. इन्हें कुशल योद्धा और अच्छे तीरंदाज के रूप में जाना जाता है. उनकी तीरंदाजी का जिक्र रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों में भी मिलता है. इसके अलावा, भील समुदाय के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने, चित्र बनाने और कपड़ा बुनने जैसे कामों में भी माहिर रहे हैं. भील जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, बड़वानी और अलीराजपुर इलाकों में रहते हैं.
3. बैगाः बैगा समुदाय द्रविड़ वंश से आया है. यह समुदाय सतपुड़ा के घने जंगलों में लंबे समय से रहता आया है. बैगा जनजाति की अपनी भाषा बैगानी है. इसके अलावा, यहां के लोग हिंदी और मराठी भी बोलते हैं. शरीर पर टैटू बनवाने की पुरानी परंपरा भी बैगा समुदाय की पहचान का एक हिस्सा है. बैगा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के उमरिया, डिंडोरी, मंडला और अनूपपुर जिलों में ज्यादा पाई जाती है.
4. कोरकूः कोरकू जनजाति के लोग भी लंबे समय से घने जंगलों में रहते आए हैं. जंगल में ही खाने-पीने की चीजें जुटाने में माहिर माने जाते हैं. इनके घरों में बांस और लकड़ी का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा, घर में चूल्हा भी होता है. दूसरे आदिवासी समुदायों की तरह कोरकू लोग भी खेती, मुर्गी पालन और पशुपालन से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं. कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा और हरदा के जंगलों में ज्यादा रहती है.
5. सहरियाः सहरिया जनजाति के लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख आदिवासी जनजातियों में से एक मानी जाती है. इस जनजाति के लोग ग्वालियर, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन, मुरैना और भिंड जैसे जिलों में पाया जाता है. इनमें से कुछ लोगों ने घुमंतू जीवन भी अपनाया है. उनका बाहरी दुनिया से संपर्क काफी कम रहा है. ज्यादातर लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं. यह जनजाति मध्य प्रदेश के शिवपुरी, अशोकनगर और ग्वालियर के इलाकों में भी रहती है.
6. बहरियाः बहरिया जनजाति के लोग खेती को अपनी रोजी-रोटी का मुख्य जरिया मानते हैं. ये लोग बांस से टोकरी जैसी कई चीजें बनाने में भी माहिर होते हैं. ये द्रविड़ भाषाओं को बोलते हैं और छिंदवाड़ा के तामिया की घनी और पहाड़ी घाटियों में रहते हैं. बहरिया जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर और छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती है.
7. कोलः मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना, जबलपुर और शहडोल जिलों के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले कोल समुदाय का इतिहास रामायण और महाभारत जैसे पुराने महाकाव्यों से भी जोड़ा जाता है. यह समुदाय हिंदू धर्म और पौराणिक मान्यताओं को मानने वाला है और धार्मिक परंपराओं का पालन करता है.
8. सवाराः सवारा जनजाति को सहारिया और सौर जनजातियों से जुड़ा हुआ माना जाता है. इस समुदाय के लोगों का मानना है कि वे सबारा जनजाति के वंशज हैं. यह जनजाति मध्य प्रदेश के श्योपुर, ईसागढ़, नरवर और भीलसा इलाकों में पाई जाती है.
9. संतियाः मालवा की एक जनजातीय जनजाति मानी जाने वाली संतिया को योद्धा राजपूत समुदाय से जुड़ा हुआ माना जाता है. इनका जीवन काफी हद तक घुमंतू रहा है. इसी वजह से इनके रीति-रिवाजों और परंपराओं के बारे में ज्यादा जानकारी आसानी से नहीं मिलती. इनके घुमंतू जीवन के कारण इस समुदाय के लोगों का पता लगाना भी काफी मुश्किल रहा है.
आदिवासी दिवस मनाने का मकसद
9 अगस्त को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. इसका मकसद सिर्फ आदिवासी समुदाय की संस्कृति और परंपराओं को याद करना नहीं है. इस दिन उनके अधिकार, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकार जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता है. यह दिन समाज और सरकार का ध्यान आदिवासी समुदाय की समस्याओं की ओर खींचने का काम करता है. साथ ही, यह हमें याद दिलाता है कि विकास के साथ आदिवासी समाज की पहचान, उनकी परंपराओं और प्रकृति के साथ उनके पुराने रिश्ते को बचाना भी उतना ही जरूरी है.
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