/क्यों मनाया जाता है आदिवासी दिवस? एमपी में कहां-कौन सी रहती है जनजातियां, जानें कोलंबस दिवस से जुड़ी कहानी

यहां हैं सबसे ज्यादा आदिवासी

आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग अलीराजपुर में रहते हैं. यहां की कुल आबादी का लगभग 89% से 90% हिस्सा आदिवासी लोग रहते हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक, अलीराजपुर जिले की कुल जनसंख्या 7,28,000 थी. इनमें लगभग 6.4 लाख लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं. इसी लिए इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासियों वाला जिला माना जाता है. बताया जाता है कि यहां पर भील और भीलाला जनजातियों के लोग ज्यादा रहते हैं. इन जनजातियों की अपनी अलग संस्कृति और पुराना इतिहास है. जो कि पूरे देश में खास पहचान दिलाता है.



एमपी में रहती हैं इतनी जनजाति

1. गोंड: गोंड जनजाति, एशिया के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में माना जाता है. इनकी आबादी तीन मिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है. फिर भी कुछ गोंड समुदाय आज भी बाकी समाज से काफी दूर रहकर अपना जीवन जीते हैं. गोंड लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिन्हें उनकी मूल भाषा में 'बहादेव' कहा जाता है. इस जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल और छिंदवाड़ा में पाई जाती है.