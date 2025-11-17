शराब नहीं मिलने पर पानी की टंकी पर चढ़ा बेटा, लगाने ही वाला था छलांग, फिर पापा ने...

MP News: रतलाम जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, यहां शराब की डिमांड पर पूरी नहीं होने पर बेटे ने कुछ ऐसा किया कि पूरा मोहल्ला इक्कठा हो गया है.
Ratlam News: जब आदमी की कोई डिमांड पूरी नहीं होती है तो अक्सर वह ऐसे रास्ते अपनाता है, जिससे उसकी डिमांड पूरी हो जाती है. अपनी डिमांड को लेकर टंकियों पर लोगों को चढ़ते हुए खूब देखा होगा, कुछ ऐसा ही फिल्मी नजारा रतलाम के अर्जुन नगर क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां एक युवक अपनी मांग पूरी नहीं होने की वजह से पानी की टंकी पर चढ़ गया, लेकिन उसकी डिमांड सुनकर हर कोई हैरान रह जाता था. क्योंकि युवक केवल इसलिए पानी की टंकी पर चढ़ गया था कि उसे शराब नहीं मिली थी. ऐसे में शराब की जिद पूरी करने के लिए वह पानी की टंकी पर चढ़ गया.
पिता ने नहीं दिलाई थी शराब
अर्जुन नगर क्षेत्र में रहने वाले युवक दीपक ने अपने पिता लक्ष्मण से शराब की मांग की थी, जब पिता ने शराब लाने से मना किया तो गुस्से में दीपक सीधा पानी की टंकी पर चढ़ गया और छलांग लगाने की धमकी देने लगा, अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. क्योंकि सब इस बात से हैरान थे कि दीपक पानी की टंकी पर क्यों चढ़ा है, तुरंत ही मामले की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई, हालात इस कदर संवेदनशील हो गए कि पुलिस लगातार युवक को समझाइश देती रही, लेकिन वह उतरने के लिए राजी नहीं था.
पिता ने खरीदी शराब
जब बेटा पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरा और शराब के लिए लगातार अड़ा रहा तो आखिरकार थक हारकर पिता शराब की दुकान पर पहुंचे और बेटे के लिए शराब खरीदकर लाए ताकि बेटे को शांत किया जा सके और पानी की टंकी से नीचे उतारा जा सके.
हालांकि काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम टंकी पर चढ़ी, लोगों ने मिलकर युवक दीपक के हाथ-पैर बांधे, ताकि वह कोई गलत कदम न उठा सके और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले ने इलाके में काफी देर तक सनसनी बनाए रखी. वहीं शराब के लिए दीपक का यह कारनामा फिलहाल चर्चा में बना हुआ है.
रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी की रिपोर्ट
