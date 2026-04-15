गर्मी से बचने के लिए युवक ने निकाला अनोखा जुगाड़, सड़क पर जिसने भी देखा देखता रह गया, आप भी देख लीजिए चलती-फिरती हरियाली

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में चिलचिलाती धूप और भीषण लू ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया है. ऐसी तेज धूप से खुद को बचाने के लिए रिठौरी गांव के 25 वर्षीय निवासी दीपक केवट ने एक अनोखा जुगाड़ तैयार किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है. दीपक एक निजी कंपनी में काम करते हैं और अपने काम के सिलसिले में उन्हें हर दिन अपनी बाइक से लगभग 50 से 60 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. इसी वजह से उन्होंने यह अनोखा उपाय अपनाया है.

जामुन और आम के पत्तों की छतरी

दरअसल, रिठौरी गांव के 25 वर्षीय निवासी दीपक केवट ने अपनी बाइक पर पत्तों की छत बनाकर सबको हैरान कर दिया. खुद को चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं से बचाने के लिए दीपक ने जामुन और आम के पत्तों का इस्तेमाल करके अपनी बाइक पर एक अस्थायी छत बना ली. इस काम को पूरा करने में उन्हें लगभग पांच घंटे लगे. दीपक निजी क्षेत्र में काम करते हैं और रोजाना अपनी बाइक से 50 से 60 किलोमीटर का सफर तय करते हैं. उन्होंने बताया कि हेलमेट पहनने और चेहरे को कपड़े से ढकने के बावजूद उन्हें गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही थी. इस मुश्किल के बीच जब वे घर पर बैठे थे, तो उन्हें यह विचार आया और युवक ने यह जुगाड़ तैयार किया.

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जुगाड़ देख लोग हैरान

इस जुगाड़ की सबसे खास बात यह है कि घर से निकलने से पहले दीपक इन पत्तियों पर अच्छी तरह से पानी छिड़कते हैं. जैसे ही बाइक आगे बढ़ती है, ताजी हवा दीपक तक पहुंचने से पहले पत्तियों पर मौजूद नमी से टकराती है, जिससे ठीक वैसा ही एहसास होता है जैसा किसी एयर कूलर या AC से मिलता है. दीपक द्वारा तैयार किया गया यह पर्यावरण-अनुकूल और किफायती उपाय अब जबलपुर की सड़कों पर आकर्षण का केंद्र बन गया है, और लोग उनकी इस सूझ-बूझ की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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