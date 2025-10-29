Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2979330
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

खाने की जगह बैग में मिली बोतलें! फूड डिलीवरी की आड़ में शराब सप्लाई कर रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Jabalpur News: जबलपुर में पुलिस ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी की आड़ में अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने स्विगी की टी-शर्ट और बैग पहने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खाने की जगह बैग में मिली बोतलें! फूड डिलीवरी की आड़ में शराब सप्लाई कर रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Online Food Delivery: मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी की आड़ में अवैध शराब तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है. पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जो स्विगी कंपनी की टी-शर्ट और बैग का उपयोग करके शराब की सप्लाई कर रहा था. आरोपी के पास से पुलिस ने 350 पाव देसी शराब और एक मोटर साइकिल जब्त की है, जबकि उसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा.

स्विगी की आड़ में बेच रहा था शराब 
दरअसल जबलपुर में अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी की आड़ में शराब की तस्करी का काम शुरू हो गया है.  रांजहर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो स्विगी टी-शर्ट और बैग पहनकर शराब सप्लाई कर रहा था. उसके पास से 350 पाव देसी शराब और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है. उसका साथी मौके से फरार हो गया. पुलिस अब गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है.

खाने की जगह बैग में मिली शराब की बोतलें!
जानकारी के मुताबिक, आरोपी व्हीकल इलाके का रहने वाला है. पुलिस ने जब कंपनी की शर्ट पहने युवक की तलाशी ली, तो उन्हें खाने-पीने की चीज़ों की जगह शराब की बोतल मिली. आरोपी अभय जायसवाल ने बताया कि उसने करीब एक साल पहले स्विगी की नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन बैग और शर्ट उसके पास ही थी. अभय ने बताया कि उसकी दोस्ती कभी इलाके के रहने वाले देबू उर्फ ​​अन्ना से हुई थी और उन्होंने डिलीवरी बॉय बनकर गैर-कानूनी शराब सप्लाई करने का प्लान बनाया, जिससे कम समय में ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद, दोनों ने कम दामों पर शराब खरीदकर रांझी और गोकलपुर में डिमांड पर बेचना शुरू कर दिया. डिलीवरी बॉय होने की वजह से पुलिस को उन पर शक नहीं हुआ. हालांकि पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. जबलपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

jabalpur newsmp news

Trending news

mp news
किसानों के लिए कांग्रेस विधायक ने लिया संकल्प, मुआवजा मिलने तक नहीं पहनेंगे जूते
mp news
MP में सरकारी भर्तियों के लिए अब 'वन एग्जाम', UPSC की तर्ज पर होगी सिर्फ एक परीक्षा
mp news
'टेडी-कुरकुरे' का लालच देकर किडनैपिंग की कोशिश! सतना में मां ने मासूम बेटी को बचाया
mp news
बस में मिला नवजात, सामान लाने का बहाना बनाकर मां-बाप छोड़कर भागे, पुलिस कर रही जांच
mp news
सागर में महिला का हंगामा, सरेआम पत्थर से तोड़ डाली जनपद सदस्य की कार, Video वायरल
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में किलर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ने बनाई दूरी तो कर दी हत्या, खुले कई राज
mp news
दिनदहाड़े खूनी खेल, बजरंग दल जिला पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद वारदात
mp news
ससुर से पत्नी का पूछा पता, नहीं बताया तो गुस्सा हुआ दामाद, खूंटा से हमला कर की हत्या
gwalior news
ग्वालियर में 15 साल से नहीं बनी जर्जर सड़क, तंग रहिवासियों ने खून से लिखा पत्र
janjgir champa news
छत्तीसगढ़ के इस जिले में जल्द दौड़ेगी सिटी बस, कोरोना काल के पहले से बंद थी सर्विस