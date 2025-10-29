खाने की जगह बैग में मिली बोतलें! फूड डिलीवरी की आड़ में शराब सप्लाई कर रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Online Food Delivery: मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी की आड़ में अवैध शराब तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है. पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जो स्विगी कंपनी की टी-शर्ट और बैग का उपयोग करके शराब की सप्लाई कर रहा था. आरोपी के पास से पुलिस ने 350 पाव देसी शराब और एक मोटर साइकिल जब्त की है, जबकि उसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा.

स्विगी की आड़ में बेच रहा था शराब

दरअसल जबलपुर में अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी की आड़ में शराब की तस्करी का काम शुरू हो गया है. रांजहर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो स्विगी टी-शर्ट और बैग पहनकर शराब सप्लाई कर रहा था. उसके पास से 350 पाव देसी शराब और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है. उसका साथी मौके से फरार हो गया. पुलिस अब गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है.

खाने की जगह बैग में मिली शराब की बोतलें!

जानकारी के मुताबिक, आरोपी व्हीकल इलाके का रहने वाला है. पुलिस ने जब कंपनी की शर्ट पहने युवक की तलाशी ली, तो उन्हें खाने-पीने की चीज़ों की जगह शराब की बोतल मिली. आरोपी अभय जायसवाल ने बताया कि उसने करीब एक साल पहले स्विगी की नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन बैग और शर्ट उसके पास ही थी. अभय ने बताया कि उसकी दोस्ती कभी इलाके के रहने वाले देबू उर्फ ​​अन्ना से हुई थी और उन्होंने डिलीवरी बॉय बनकर गैर-कानूनी शराब सप्लाई करने का प्लान बनाया, जिससे कम समय में ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें.

इसके बाद, दोनों ने कम दामों पर शराब खरीदकर रांझी और गोकलपुर में डिमांड पर बेचना शुरू कर दिया. डिलीवरी बॉय होने की वजह से पुलिस को उन पर शक नहीं हुआ. हालांकि पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है.

