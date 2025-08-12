क्या MP में फैल रहा है ये खतरनाक वायरस? डिंडोरी में बच्चे की मौत से दहशत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2878002
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

क्या MP में फैल रहा है ये खतरनाक वायरस? डिंडोरी में बच्चे की मौत से दहशत

MP News: डिंडोरी जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट पर हैं. जबलपुर मेडिकल कॉलेज और आईसीएमआर ने इसकी पुष्टि की है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या MP में फैल रहा है ये खतरनाक वायरस? डिंडोरी में बच्चे की मौत से दहशत

Dindori News: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है. यहां एक 6 साल के बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया है. जबलपुर आईसीएमआर लैब की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बच्चे की मौत जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस (ZIKA) से हुई है.  शुरुआत में पैर में सूजन और फिर बुखार के बाद उसकी हालत बिगड़ी थी. 2 अगस्त को उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.  इस खबर से पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है.

यह भी पढ़ें: Gwalior News: पैसों के विवाद में हैवान बना मजदूर, दूसरे की उंगली चबाकर काट दी, दहल उठा इलाका

 

डिंडोरी में जीका वायरस की एंट्री!
दरअसल, डिंडौरी में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में इसकी पुष्टि हुई है. मृतक बच्चे अजय गौतम को 31 जुलाई को तेज बुखार आया था और उसके पैर में सूजन थी. हालत बिगड़ने पर उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस वायरस से तेज बुखार, शरीर में दर्द और सूजन होती है. स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

यह भी पढ़ें: भोपाल में सनसनीखेज वारदात, पिता-पुत्र ने पेपर कटर से नौवीं के छात्र का काटा कान

 

जबलपुर की आईसीएमआर रिपोर्ट में पुष्टि
बता दें कि डिंडौरी में जापानी इंसेफेलाइटिस से यह पहली मौत है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है. जबलपुर स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की रिपोर्ट में बहेरा गांव के छह वर्षीय अजय गौतम की इसी वायरस से मौत की पुष्टि हुई है. रिपोर् आने के बाद राज्य का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. इस बीच, अमरपुर बीएमओ एसएस मरकाम और मलेरिया विभाग की टीम गांव पहुंची, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से जानकारी ली और जल स्रोतों सहित अन्य संभावित संक्रमण कारणों की जांच की. (सोर्स-पत्रिका)

TAGS

dindori newsmp news

Trending news

Kanker News
इश्क ने बनाया चोर! बॉयफ्रेंड को बाइक दिलवाने गर्लफ्रेंड ने रची साजिश, कर डाली चोरी
jhabua news
अरे बाप रे! झाबुआ में जिंदा आदमी की निकाल दी अर्थी, नाचते गाते हुए दी गई अंतिम विदाई
chhattisgarh news
कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के आदेश को बताया राजनीतिक स्टंट, BJP से पूछा सवाल
gwalior news
पैसों के विवाद में हैवान बना मजदूर, दूसरे की उंगली चबाकर काट दी, दहल उठा इलाका
MP Crime News
Crime News-पहले किया एक का खात्मा, फिर उसी की गाड़ी में पत्नी को ले जाकर दी मौत
bhopal news
भोपाल में सनसनीखेज वारदात, पिता-पुत्र ने पेपर कटर से नौवीं के छात्र का काटा कान
mp news
छात्रों ने क्लास में चलाई अश्लील फिल्म, कुर्सियों पर बैठकर देखते रहे बच्चे
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ITI में एडमिशन का मौका, 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स
kabirdham news
'Winner Winner Chicken Dinner' पर लगेगा 5000 का फाइन, कबीरधाम में बैन हुए ये दो गेम
chhattisgarh news
'कुंवारा’ कहकर रचाई शादी, पति निकला 2 बच्चों का बाप, राज खुला तो हो गया कांड
;