क्या MP में फैल रहा है ये खतरनाक वायरस? डिंडोरी में बच्चे की मौत से दहशत

Dindori News: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है. यहां एक 6 साल के बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया है. जबलपुर आईसीएमआर लैब की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बच्चे की मौत जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस (ZIKA) से हुई है. शुरुआत में पैर में सूजन और फिर बुखार के बाद उसकी हालत बिगड़ी थी. 2 अगस्त को उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस खबर से पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है.

डिंडोरी में जीका वायरस की एंट्री!

दरअसल, डिंडौरी में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में इसकी पुष्टि हुई है. मृतक बच्चे अजय गौतम को 31 जुलाई को तेज बुखार आया था और उसके पैर में सूजन थी. हालत बिगड़ने पर उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस वायरस से तेज बुखार, शरीर में दर्द और सूजन होती है. स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

जबलपुर की आईसीएमआर रिपोर्ट में पुष्टि

बता दें कि डिंडौरी में जापानी इंसेफेलाइटिस से यह पहली मौत है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है. जबलपुर स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की रिपोर्ट में बहेरा गांव के छह वर्षीय अजय गौतम की इसी वायरस से मौत की पुष्टि हुई है. रिपोर् आने के बाद राज्य का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. इस बीच, अमरपुर बीएमओ एसएस मरकाम और मलेरिया विभाग की टीम गांव पहुंची, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से जानकारी ली और जल स्रोतों सहित अन्य संभावित संक्रमण कारणों की जांच की. (सोर्स-पत्रिका)