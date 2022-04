Elon Mask के ट्विटर खरीदने पर अब Zomato ने किया मजेदार ट्वीट, लोग खूब ले रहे मजे

दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है. जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. फूड कंपनी जोमैटो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है और अक्सर वो बहुत ही अलग-अलग तरीके के ट्वीट करती है. एलोन मस्क के ट्विटर को खरीदने पर भी कंपनी ने बहुत ही मजेदार ट्वीट किया है. जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल और शेयर किया जा रहा है.

जोमैटो ने ये किया ट्वीट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जोमैटो ने ट्वीट किया, ''जितना समय मैं ये तय करने में लेता हूं कि कौन सा पिज्जा ऑर्डर करना है, उससे कम समय में एलोन मस्क कंपनियों को खरीद लेते हैं.''

elon musk takes lesser time in buying companies than I do in deciding what pizza to order

— zomato (@zomato) April 25, 2022