ये तो बड़ा घोटाला है: कुंवारों को बनाया बाप, शादी नहीं, लेकिन कागजों में पत्नी बच्चे तक चढ़े

Lormi Ration Card Scam: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में आने वाली लोरमी तहसील में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर प्रशासन को ही सवालों के घेरे में ला दिया है. लोरमी तहसील की लालपुर पंचायत में आने वाले मारुकापा गांव में कुंवारें लड़कों के नाम पर फर्जी राशन कार्ड जारी किए गए हैं, खास बात यह है कि इन राशन कार्डों में लड़कों की काल्पनिक पत्नियों के साथ-साथ बच्चों के भी नाम जोड़े गए हैं. बल्कि इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी खाद्यान्न की हेराफेरी भी की गई है. जिससे इस मामले में हुई गड़बड़ी को समझा जा सकता है.

पूर्व सरपंच पर आरोप

गांव के लोगों ने इस पूरे भ्रष्टाचार में बड़ी बात कही है. उनके मुताबिक यह पूरा खेल पूर्व सरपंच संदीप भार्गव और उनके प्रतिनिधि सुजीत भार्गव की तरफ से रचा गया है. आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए, जिससे राशन सामग्री की हेराफेरी लंबे समय तक चलती रही है. क्योंकि यह खेल पुराना लग रहा है, ऐसे में गांव के लोग भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं.

ऐसे हुआ खुलासा

गांव के कुछ युवकों को जब संदेह हुआ कि उनके नाम पर राशन कार्ड जारी हुआ है, तो उन्होंने जांच कराई. जांच के दौरान यह चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि जिन युवकों की शादी तक नहीं हुई, उनके राशन कार्ड में पत्नी और बच्चों के नाम दर्ज थे और उनके नाम से राशन भी बांटा जा रहा था. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक साल से अधिक समय से इन फर्जी कार्डों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण हो रहा था. जब ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की तो खाद्य विभाग ने 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है.

बताया जा रहा है कि सबसे पहले फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए उसके बाद कुंवारें लड़कों के नाम पर पत्नी और बच्चों के नाम जोड़े गए. राशन कार्ड जारी कराकर सरकारी खाद्यान्न उठाया गया और फर्जी आधार कार्डों में छेड़छाड़ कर केवाईसी प्रक्रिया में भी हेराफेरी की गई है. इस तरह पूरी प्लानिंग के साथ इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है. वहीं बताया जा रहा है कि इन राशन कार्डों में केवल पुरुष व्यक्ति की केवाईसी कराई गई, जबकि परिवार के बाकी सदस्यों की कोई सत्यापन प्रक्रिया नहीं हुई, जिससे यह पूरा घोटाला अब समझ में आ गया है.

कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने अब इस पूरे मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की है, मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है. वहीं इस घोटाले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालियां निशान खड़े कर दिए हैं.

लोरमी से राकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

