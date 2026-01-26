रात में सोता रहा पति..पत्नी ने कुल्हाड़ी से सिर, चेहरे, गले, सीने और पेट पर किए ताबड़तोड़ वार; मिनटों में अपने पार्टनर का किया खेल खत्म!

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली से खौफनाक घटना सामने आई है. यहां एक पत्नि ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी है. पत्नी का आरोप है कि पति के प्रताड़ना से परेशना होकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया है. घर में अक्सर हो रहे घरेलू विवाद से वो इतना परेशान हो गई कि उसने रात के 3 बजे कुल्हाड़ी से पति के सिर, चेहरे, गले, सीने और पेट पर कई वार किए जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

पति के प्रताड़ना से परेशान पत्नी

घटना मुंगेली के गंगद्वारी गांव की है. यहां रूजेश्वरी राजपूत ने मानसिक तनाव में आकर अपने पति आजूराम राजपूत को मौत के घाट उतार दिया है. रूजेश्वरी का आरोप है कि पति उसे बार-बार प्रताड़ित करता था जिससे तंग आकर उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. रूजेश्वरी ने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों में सबकुछ ठीक था लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था कलेश और बढ़ते जा रहा था.

थाने नें बताई झूठी कहानी

रूजेश्वरी ने आगे बताया कि आजूराम से उसकी ये दूसरी शादी थी. उनका चार साल का बेटा भी है. पति को मौत के घाट उतारने के बाद वो थाने पहुंची और पुलिस के सामने वारदात की झूठी कहानी सुनाने लगी. रूजेश्वरी ने कहा कि रात करीब 3 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति घर में आया और पति की हत्या कर वहां से फरार हो गया. लोकिन रूजेश्वरी की पोल तब खुली जब पुलिस ने पड़ोसियों से बातचीत की.

टॉयलेट जाने के बदले पति की हत्या

रूजेश्वरी की शिकायत पर पुलिस उसके घर पहुंची. वहां उन्हें खून लगी मिट्टी मिली जिससे ये पूरा मामला अज्ञात व्यक्ति के इर्द-गिर्द घुमता रहा लेकिन पड़ोसियों ने रूजेश्वरी का भांडा फोड़ दिया. पुलिस ने रूजेश्वरी को हिरासत में लिया जिसके बाद पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूला. रूजेश्वरी ने बताया कि पति की हत्या उसने ही की है. रीब 3 बजे वह टॉयलेट जाने के लिए उठी लेकिन मानसिक तनाव के कारण उसने कुल्हाड़ी उठाई और पति की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने खून से सनी साड़ी और कुल्हाड़ी बरामद कर लिए हैं वहीं रूजेश्वरी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

