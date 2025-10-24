अबूझमाड़ में तेरहवीं का खाना-खाने से 5 की मौत, 2 महीने की बच्ची की भी गई जान; 25 लोग बीमार

Bijapur Food Poisoning: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिले की सीमा पर बसे अबूझमाड़ इलाके के डूंगा गांव में एक दुखद घटना सामने आई है. यहां 14 अक्टूबर को किसी के घर तेरहवीं का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल हुए. खाना खाने के कुछ ही देर बाद ग्रामीणों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उल्टी-दस्त की शिकायतें आने लगीं. पहले लोग गांव में ही सिरहा गुनिया से इलाज करवा रहे थे, लेकिन हालत गंभीर होने लगी.

मामले की गंभीरता तब सामने आई जब 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच 5 ग्रामीणों की मौत हो गई. इनमें 2 महीने की बच्ची, दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं. वहीं, लगभग 25 अन्य ग्रामीण बीमार पड़ गए, जिनमें से अधिकांश फूड पॉइजनिंग की शिकार रहे. इस घटना ने पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल बना दिया है, क्योंकि यह गांव दोनों जिलों की सीमा पर स्थित है और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सीमित है.

कई लोगों को उल्टी दस्त

जैसे ही यह घटना स्वास्थ्य विभाग तक पहुंची, नारायणपुर और बीजापुर दोनों जिलों की टीमों ने गांव में तत्काल मेडिकल कैंप लगाया. नारायणपुर के CMHO डॉ. टीआर कंवर ने बताया कि मृतकों और बीमारों की हालत की जांच की गई. जांच में पाया गया कि 20 से ज्यादा ग्रामीण उल्टी-दस्त से प्रभावित थे, जबकि कुछ अन्य ग्रामीण मलेरिया या अन्य बीमारियों से जूझ रहे थे. एक महिला को भैरमगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वास्थ्य विभाग की अपील

स्वास्थ्य अधिकारियों ने गांव वालों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा कि भविष्य में खाने-पीने की चीजों के साफ-सफाई और सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है. स्थानीय लोग भी अब अपने गांव में आयोजन के समय खाने की सावधानी बरतने लगे हैं. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए ग्रामीणों को सतर्क रहना होगा और किसी भी बीमार होने की स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल टीम से संपर्क करना चाहिए.

(रिपोर्टः हेमंत संचेती, नारायणपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "नारायणपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!