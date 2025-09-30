Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarh

सुरक्षाबलों को अबूझमाड़ में मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों की खतरनाक साजिश को किया नाकाम

Anti Naxal Operation: सुरक्षाबलों को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एंटी नक्सल अभियान के दौरान नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, जिसे सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए छिपाया गया था.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:53 PM IST
Narayanpur Naxal dump/हेमंत संचेती: सुरक्षाबलों को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिली है और नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है. आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षाबलों ने अबूझमाड़ के धनोरा थाना क्षेत्र के मोहनार और तोयापारा के बीच जंगल से नक्सलियों द्वारा छुपाए गए नक्सल डंब बरामद किया है. सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, हथियार और दैनिक उपयोग की वस्तुएं जब्त की हैं. दरअसल, जिला बल और आईटीबीपी 29वीं वाहिनी की'ई' कंपनी के संयुक्त बल ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत इलाके में सघन सर्चिंग की. इस दौरान मुख्य मार्ग पर संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली गई और भारी मात्रा में हथियार बरामद किया.

सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों को क्या-क्या मिला?

बीडीएस टीम की मदद से सर्चिंग में एक प्रेशर कुकर बम, इलेक्ट्रिक मल्टीमीटर, वायर, बारूद और एक भरमार राइफल बरामद हुई. बरामदगी की कार्यवाही पूरी तरह से सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए की गई. बरामद प्रेशर बम को जवानों ने सुरक्षित निष्क्रिय किया. घटना की पुष्टि एसपी रॉबिनसन गुरिया ने की है. फिलहाल,  बीडीएस टीम जांच कर रही है. 

नक्सलियों की खतरनाक साजिश नाकाम

अधिकारियों का कहना है कि यह विस्फोटक सामग्री नक्सलियों की नेलनार एरिया कमेटी द्वारा सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए छिपाई गई थी. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस इलाके में नक्सलियों की सक्रियता अब भी बनी हुई है. पुलिस और सुरक्षा बल लगातार सघन सर्चिंग अभियान चलाकर इन मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में मिला अर्बन नक्सल नेटवर्क, क्या होता है यह संगठन, कैसे करता है काम

2 दिन पहले कोडलियार मिचिंगपारा जंगल में मिला था भारी मात्रा में विस्फोटक

माओवादी विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को 2 दिन पहले भी बड़ी सफलता मिली थी और अबुझमाड़ के घने कोडलियार मिचिंगपारा जंगल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक, नक्सली साहित्य और अन्य युद्ध सामग्री बरामद किए थे. कोहकामेता पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किया गया यह ऑपरेशन नारायणपुर जिले को नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. माइनिंग और सर्च ऑपरेशन जिला बल, आईटीबीपी की 53वीं बटालियन की 'बी' कंपनी और कुटल में तैनात जिला बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) द्वारा किया गया.

27 सितंबर को खुफिया जानकारी के आधार पर और नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबर्टसन गुरिया, अतिरिक्त एसपी अक्षय साबद्रा और अतिरिक्त एसपी (नक्सल विरोधी अभियान) अजय कुमार की रणनीति के तहत, अधिकारियों ने जंगल के इलाके की तलाशी ली, क्योंकि उन्हें वहां आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) होने का संदेह था. तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, लिथियम बैटरी, तार, ट्रैप स्विच, बायोकेन्ग वॉकी चार्जर एडॉप्टर, नक्सली वर्दी और बेल्ट, साथ ही स्लिंग, पाउच और बैग जैसे युद्ध सामग्री भी बरामद हुई.

अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान नक्सली प्रचार सामग्री भी जब्त की गई, जिससे कुटल एरिया कमेटी के विचारधारा वाले होने का पता चलता है, जिसका इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से मौजूद होने का संदेह है. अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह कार्रवाई सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए की गई. बरामद सामान से पता चलता है कि माओवादी विस्फोटक लगाकर सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे.

25 सितंबर को मिले थे 5-5 किलो के 5 आईईडी

इससे पहले, 25 सितंबर को 5-5 किलो के पांच आईईडी बरामद कर नष्ट किए गए थे. यह ऑपरेशन माओवादियों के ठिकानों को तोड़ने और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की बढ़ती कोशिशों को दर्शाता है. माओवादी प्रभाव वाले इलाकों में लगातार तलाशी और बम निष्क्रिय करने के अभियान चल रहे हैं, ताकि खतरों को खत्म कर शांति बहाल की जा सके. अधिकारियों ने नारायणपुर जिले से माओवादी प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई और विभिन्न सुरक्षा इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल की सराहना की. इस सफलता से न केवल माओवादियों की योजनाओं को झटका लगा है, बल्कि नक्सल विरोधी अभियानों में लगे जवानों का हौसला भी बढ़ा है.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

