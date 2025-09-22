साय सरकार की बड़ी सौगात, नारायणपुर से धौड़ाई तक बनेगी 32 KM लंबी चमचमाती सड़क...
साय सरकार की बड़ी सौगात, नारायणपुर से धौड़ाई तक बनेगी 32 KM लंबी चमचमाती सड़क...

CG News: छत्तीसगढ़ साय सरकार ने नारायणपुर को बड़ी सौगात दी है. यहां नारायणपुर से धौड़ाई तक 32.60 किलोमीटर सड़क निर्माण को स्वीकृति मिल गई है. सड़क निर्माण से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे साथ ही सड़क पास होने के साथ आसपास के गांव की जमीनों की भी कीमत बढ़ जाएगी.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:54 PM IST
सांकेतिक फोटो(meta ai)
सांकेतिक फोटो(meta ai)

Narayanpur-dhaudai Road Construction: छत्तीसगढ़ सड़कों का तेजी से विकास चल रहा है. पहले जबलपुर से रायपुर के बीच 150 किमी लंबे फोरलेन निर्माण की मंजूरी मिली. वहीं, अब इसके बाद  नारायणपुर से धौड़ाई सड़क निर्माण के लिए राशि जारी हुई है. . छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से नारायणपुर से धौड़ाई तक 32.60 किलोमीटर सड़क निर्माण करने की योजना है को मंजूरी मिल गई है. इसकी कुल अनुमानित लागत  105.33 करोड़ रुपए बताई गई है.

नारायणपुर को त्योहारी सौगात
सीएम विष्णु देव साय ने नारायणपुर के लोगों को बड़ी सौगात दी है. सालों से ग्रामीणों द्वारा नारायणपुर से ओरछा तक सड़क निर्माण के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था. आखिरकर साय सरकार ने इस समस्या का हल निकाल लिया है और नारायपुर की जनता को त्योहारी सौगात भेंट किया है. राज्य सरकार की ओर से सड़क निर्माण के लिए 105.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. सड़क निर्माण  से जनता को कई तरीकों से लाभ होगा. 

सड़क निर्माण से क्या होगा फायदा
नारायणपुर से धौड़ाई तक हो रहे सड़क निर्माण से ग्रमीणों को कई तरह का लाभ पहुंचेगा. जर्जर सड़क की समस्या से छुटकारा मिलेगा. साथ ही समय की बचत होगी, वहीं, जिला मुख्यालय से संपर्क आसान होगा, आवागमन आसान होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बाजार जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगी. 

सड़क निर्माण से जमीनों पर हो सकता है असर
लंबे समय से ग्रामीणों की इस बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा होते देख स्थानीय भाजपा नेताओं ने विधायक केदार कश्यप का आभार जताया है. वहीं दूसरी तरफ कयाश ये भी लगाई जा रही कि गढ़बेंगाल-धौड़ाई-छोटेडोंगर सड़क के निर्माण से गांव के आसपास की जमीनों की रेट पर भारी असर पड़ सकता है. कई सालों से जर्जर पड़ी सड़क के निर्माण के बाद अगल-बगल की जमीनों की डिमांड  तेज होगी  जिससे इसका सीधा असर इनकी रेट पर देखा जाएगा.

