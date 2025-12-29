Advertisement
Exclusive: लाल आतंक के गढ़ में शांति, जहां कभी चलते थे नक्सली ट्रेनिंग सेंटर; अब दिख रही विकास की नई राह

Narayanpur News: 2025 का 26वां और आखिरी पुलिस कैंप अबूझमाड़ के नक्सल प्रभावित मन्दोड़ा गांव में बनाया गया है. "माड़ बचाओ" कैंपेन के तहत मिली यह रणनीतिक सफलता कुतुल और बीजापुर के बीच नक्सलियों की आवाजाही को रोकेगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 29, 2025, 12:16 PM IST
Chhattisgarh News: नारायणपुर ज़िले का अबूझमाड़ इलाका जिसे कभी अज्ञात क्षेत्र और नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, अब पूरी तरह बदल रहा है. इस साल के आखिरी दौर में पुलिस ने मन्दोड़ा में एक नया सुरक्षा कैंप बनाकर एक बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की.  ​​यह इलाका भौगोलिक रूप से इतना मुश्किल है कि सुरक्षा बलों को वहां तक ​​पहुंचने के लिए रास्ता बनाने के लिए छह बड़ी पहाड़ियों को काटना पड़ा.

2025 का 26वां और आखिरी पुलिस कैंप
दरअसल, इस साल की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में दर्ज की गई है. मन्दोड़ा गांव में जो ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा एक दूरदराज का इलाका है और नक्सली गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित है, 2025 का 26वां और आखिरी पुलिस कैंप स्थापित किया गया है.  यह वही इलाका है जहां कभी नक्सली ट्रेनिंग कैंप चलते थे और जहां आज़ादी के सात दशक बाद आखिरकार सरकार और प्रशासन की पहुंच संभव हो पाई है.

अबूझमाड़ में बदलाव शुरू
मन्दोड़ा तक पहुंचना किसी अभियान से कम नहीं था. पुलिस कर्मियों ने लगभग छह बड़ी पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया और गांव तक पहुंचने के लिए बेहद मुश्किल इलाके को पार किया. इस ऐतिहासिक पल को कवर करने के लिए ज़ी मीडिया की एक टीम भी सुरक्षा बलों के साथ गांव गई. यह दृश्य न केवल सुरक्षा बलों के अटूट दृढ़ संकल्प को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि अबूझमाड़ में बदलाव शुरू हो गया है.

नक्सली गतिविधियों पर लगाएगा लगाम
मन्दोड़ा और उसके आस-पास का इलाका दशकों से नक्सली डर और आतंक के साये में रहा है. घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच, नक्सलियों ने नए रंगरूटों को ट्रेनिंग दी. ऐसे इलाके में पुलिस कैंप की स्थापना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी रणनीतिक सफलता मानी जा रही है. यह कैंप अब न सिर्फ नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाएगा, बल्कि गांव वालों को सुरक्षा की गारंटी भी देगा.

माड़ बचाओ अभियान को मिली नई ताकत
नारायणपुर पुलिस नक्सल मुक्त और सशक्त बस्तर के सपने को पूरा करने के लिए लगातार नक्सल विरोधी 'माड़ बचाओ' अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत अबूझमाड़ इलाके में नए कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि सड़कें, पुल और दूसरी कल्याणकारी योजनाएं अंदरूनी गांवों तक पहुंच सकें.  मंदोड़ा गांव में यह नया कैंप कोहकामेटा पुलिस स्टेशन के इलाके में है. यह जिला मुख्यालय नारायणपुर से 62 किलोमीटर, कोहकामेटा से 34 किलोमीटर, कच्छापाल से 25 किलोमीटर, कुतुल से 18 किलोमीटर और कोडनार से 12 किलोमीटर दूर है. यह रास्ता कुतुल होते हुए बीजापुर जिले से जुड़ता है, जिसे नक्सलियों की तथाकथित राजधानी माना जाता है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व और बढ़ जाता है.

विकास की राह लेकर आया कैम्प
मन्दोड़ा में कैंप खुलने से कुमनार, बोयर, कुमाम, गोंडाकोट और खुद मंडोरा के आस-पास के गांवों में विकास की गति तेज़ होगी. सड़क और पुल निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी और दूसरी बेसिक सुविधाएं अब इन इलाकों में ज़्यादा तेज़ी से पहुंचेंगी. विकास का काम सुरक्षित माहौल में किया जाएगा, जिससे सरकार और प्रशासन पर गांव वालों का भरोसा मज़बूत होगा. बता दें कि दशकों में पहली बार मंडोरा और आस-पास के गांवों में सुरक्षा और शांति का माहौल है. गांव वाले उत्साहित हैं और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद जगी है. यह कैंप उनके लिए सिर्फ़ एक सुरक्षा केंद्र नहीं है, बल्कि विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है.

2025 में अबूझमाड़ में बड़ी उपलब्धि
नारायणपुर पुलिस ने 2025 में नक्सली गढ़ों में कैंप स्थापित किए हैं, जिसमें कुतुल और अन्य नक्सली ठिकाने जैसे कोडलियर, बेडमाकोटी, पदमकोट, कान्दुलपार, नेलांगूर, पांगूड, रायनार, एडजुम, ईदवाया, आदेर, कुड़मेल, कोंगे, सितरम, तोके, जाटलूर, धोबे, डोडीमरका, पदमेटा, लंका, परियादी, काकुर, बालेबेड़ा, कोडेनार, कोड़नार, आदिनपार और मन्दोड़ा  शामिल हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

