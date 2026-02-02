नक्सलियों को एक और बड़ा झटका, भारी मात्रा में विस्फोटक, राशन और IED बरामद

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. माडोडा और भोटोर के जंगलों से नक्सलियों द्वारा छिपाया गया सामान का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है. इस संयुक्त कार्रवाई में प्रेशर कुकर बम, रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान, राशन और दूसरी ज़रूरी चीज़ें ज़ब्त की गईं. यह ऑपरेशन ITBP और ज़िला पुलिस बल ने मिलकर किया.SP राबिंसन गुड़िया ने सामान बरामद होने की पुष्टि की है.

नक्सलियों को एक और बड़ा झटका

यह कार्रवाई आईटीबीपी फोर्स और जिला पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से की गई. नक्सली लंबे समय से इन जंगलों को छिपने की जगह और सप्लाई डिपो के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे. बरामद सामान से साफ पता चलता है कि नक्सली इलाके में एक बड़े हमले की योजना बना रहे थे, जिसे सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है.

भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद

जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बलों ने इन जगहों की बारीकी से तलाशी ली और बड़ी मात्रा में विस्फोटक और सामान बरामद किया. बरामद चीज़ों में प्रेशर कुकर बम, तार, बैटरी और दूसरा विस्फोटक सामान शामिल था, जिनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए किया जाना था. इसके अलावा बड़ी मात्रा में सूखा राशन, कपड़े, दवाएं और रोज़मर्रा की ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी मिलीं, जिन्हें माओवादियों को लंबे समय तक जंगलों में रहने में मदद करने के लिए जमा किया गया था.

कार्रवाई के दौरान जवानों को एक प्रेशर कुकर IED मिला, जिससे एक बड़े हमले की साज़िश को नाकाम किया गया. ITBP की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड (BDS) टीम ने सावधानी बरतते हुए मौके पर ही IED को सुरक्षित रूप से डिफ्यूज करके नष्ट कर दिया. इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कोई भी सुरक्षाकर्मी घायल नहीं हुआ और न ही कोई हताहत हुआ. सभी जवान बरामद सामान के साथ सुरक्षित रूप से अपने कैंप लौट आए. सुरक्षा बलों ने साफ किया है कि इलाके में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इस तरह के गहन तलाशी अभियान जारी रहेंगे.

