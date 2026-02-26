Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3122911
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhनारायणपुर

अबूझमाड़ के लिए ऐतिहासिक पल...आज़ादी के सात दशक बाद कोड़ेनार में खुला स्कूल

Chhattisgarh News: आज़ादी के सात दशक बाद नारायणपुर ज़िले के अबूझमाड़ इलाके के नक्सल प्रभावित कोड़ेनार गांव में एक स्कूल खुला है. पहली बार बच्चों ने स्कूल यूनिफ़ॉर्म पहनी और पूरे गांव में राष्ट्रगान गूंजा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अबूझमाड़ के लिए ऐतिहासिक पल...आज़ादी के सात दशक बाद कोड़ेनार में खुला स्कूल

Abujhmarh School Opens In Kodenar: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के दूर-दराज के जंगली इलाके में बसा कोड़ेनार गांव एक ऐसे ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जिसका कई पीढ़ियों से इंतजार था. नक्सली असर और आतंक के साये में जी रहे इस गांव के गांववाले और बच्चे आजादी के दशकों बाद आखिरकार मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ गए. अच्छे-बुरे का फर्क न जानने वाले मासूम बच्चे डर और हालात की वजह से भटक रहे थे. ज़ी मीडिया ने इस गंभीर मुद्दे को हाईलाइट किया. खबर चलने के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और कोड़ेनार गांव का सर्वे कराया. सर्वे के आधार पर गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला किया गया.

कोड़ेनार गांव में पहली बार गूंजा राष्ट्रगान
24 बच्चों के एडमिशन के साथ पढ़ाई का औपचारिक तौर पर उद्घाटन हुआ. गांव का पहला स्कूल खुलने का नज़ारा दिल को छू लेने वाला था. जिन बच्चों ने पहले कभी स्कूल नहीं देखा था, उन्होंने पहली बार अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी. अपने छोटे-छोटे हाथों में किताबें और पेंसिल लिए वे घोटुल के प्राइमरी स्कूल पहुंचे, यह पूरे गांव के लिए जश्न का पल था. इतिहास में पहली बार कोड़ेनार में राष्ट्रगान गूंजा. बच्चों और गांववालों ने एक साथ "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम" के नारे लगाए. यह नज़ारा नक्सल आतंक से परेशान ज़िंदगी में आज़ादी की एक नई सुबह लेकर आया.

यह भी पढ़ें: Exclusive: लाल आतंक के गढ़ में शांति, जहां कभी चलते थे नक्सली ट्रेनिंग सेंटर; अब दिख रही विकास की नई राह

Add Zee News as a Preferred Source

 

ज़ी मीडिया की तारीफ
जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पटेल ने बताया कि ज़ी मीडिया के एजुकेशन संकट को हाईलाइट करने के बाद  प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया. उन्होंने आगे कहा कि गांव का सर्वे करने के बाद घोटुल में एक प्राथमिक शाला बनाया गया है. जल्द ही एक स्कूल बिल्डिंग बनाई जाएगी और बच्चों को सभी ज़रूरी सुविधाएं दी जाएंगी. एक युवा गांववाले ने इमोशनल होकर कहा- आप गांव में आए, जिससे एक स्कूल बना.  इस बीच, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और अबूझमाड़िया समाज के अध्यक्ष ने भी ज़ी मीडिया की तारीफ करते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित गांवों की समस्याओं को हाईलाइट करने और उन्हें सॉल्व करने में मीडिया का रोल काबिले तारीफ है.

बंदूकों की गूंज को दी चुनौती
PTC घोटुल में खुले कोड़ेनार स्कूल में जनपद उपाध्यक्ष और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ कोड़ेनार के बच्चे अब डर नहीं, बल्कि भविष्य का सपना देख रहे हैं. किताबों की सरसराहट और प्रार्थनाओं की आवाज़ ने बंदूकों की गूंज को चुनौती दी है. यह सिर्फ़ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि इस विश्वास की कहानी है कि शिक्षा ही वह ताकत है जो किसी भी आतंक को हरा सकती है.

TAGS

chhattisgarh newsCG News

Trending news

chhattisgarh news
अबूझमाड़ के लिए ऐतिहासिक पल...आज़ादी के सात दशक बाद कोड़ेनार में खुला स्कूल
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: आज राजस्थान दौरे पर CM मोहन, एमपी विधानसभा बजट का नौंवा दिन, पढ़ें अपडेट
chhattisgarh news
होली का बड़ा तोहफा! छत्तीसगढ़ में निकाय कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹62.85 करोड़ जारी
gold and silver rate today
Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दाम में जबरदस्त उछाल, चेक करें लेटेस्ट रेट
sadhvi ranjana
भोपाल में बवाल, साध्वी रंजना पर हमले के बाद भड़के RSS और विहिप कार्यकर्ता...
MP Satna news
MP के नामी कारोबारी को मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वॉइस नोट भेजकर हड़काया
Holi Special Trains
नई दिल्ली से दादर और वलसाड़ से मऊ के बीच चलाई जाएगी होली स्पेशल ट्रेनें, जानें डिटेल
ratlam news
DJ के चक्कर में दूल्हे को घोड़ी से उताकर पीटा, मां पर किया तलवार से हलवार हमला...
Latest Shahdol News
समारोह में विद्यार्थियों को परोसा जाना था सड़ा-गला खाना, नजारा देख मायूस हुए छात्र
Latest rewa News
विकास नहीं, तो 'रावण की प्रतिमा' पर लगा दोष, मूर्ति को लेकर आमने-सामने हुए ग्रामीण